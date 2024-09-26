Була суддею "Х-фактора" і хотіла у Києві придбати дім. Що говорить про війну співачка Ірина Дубцова
Артистка заявила, що війна ніяк не позначилася на її творчій кар’єрі
Популярна російська співачка Ірина Дубцова часто приїжджала до України з концертами й до 2014 року була суддею шоу "Х-фактор". Але все різко змінилося, оскільки артистка підтримала путінський режим.
Що відомо:
- Ірина Дубцова була популярною в Україні, вона часто знімала у Києві кліпи та приїжджала з концертами
- До 2014 року співачка була суддею шоу "Х-фактор" і навіть планувала придбати в Києві власне житло
- Дубцова підтримала анексію Криму, а також повномасштабну війну, розпочату Росією проти України у 2022 році
Ірина Дубцова — як змінилася співачка і чи говорить про війну в Україні
Артистка народилася у Волгограді й з дитинства відчувала любов до музики. Зі шкільних років вона виступала в колективі, а потім потрапила до продюсера Ігоря Матвієнка. Незабаром вона стала учасницею гурту "Девчонки", яку покинула у 2001 році.
Велику популярність приніс їй проєкт "Фабрика зірок-4", в якому Дубцова стала переможницею. Як приз отримала кабріолет, запис сольного альбому і зйомку трьох відеокліпів. Її кар’єра почала стрімко розвиватися не лише в Росії, а й в Україні.
Співачка приїжджала до нас із концертами та знімала у Києві свої кліпи. Восени 2012 року вона стала одним із членів журі українського проєкту "Х-фактор". Через те що вона проводила багато часу у столиці України, у 2013 році Дубцова розповіла, що планує придбати у місті "свій куточок", бо втомилася від готелів.
Але у 2014 році, коли почалася війна на Донбасі, російська співачка залишила проєкт "Х-фактор" і потрапила до бази "Миротворець" за те, що почала відвідувати незаконно анексований Росією Крим.
Ірина Дубцова живе в країні-агресорі та продовжує будувати свою кар’єру. Вона підтримала війну та путінський режим, заявивши, що "бійці СВО захищають російські кордони, права людей, а також честь та гідність". За антиукраїнську діяльність співачка перебуває під санкціями РНБО.
У 2023 році виконавиця стала ведучою "Золотого грамофона" і вручала грошові премії російським окупантам. У День Росії вона випустила пісню "За нас", присвятивши її учасницям "СВО".
У лютому поточного року в інтерв’ю на YouTube-каналі FAMETIME TV Дубцова заявила, що підтримує війну з першого дня, бо особисто була на Донбасі та бачила, як там мешкають люди.
Також співачка підкреслила, що війна ніяк не вплинула на її творчу кар’єру, відсутність концертів в Україні ніяк не вплинула на її життя, оскільки вона давно вже не в’їзна в країну.
