Була суддею "Х-фактора" і хотіла у Києві придбати дім. Що говорить про війну співачка Ірина Дубцова

Артистка заявила, що війна ніяк не позначилася на її творчій кар’єрі

Популярна російська співачка Ірина Дубцова часто приїжджала до України з концертами й до 2014 року була суддею шоу "Х-фактор". Але все різко змінилося, оскільки артистка підтримала путінський режим.

Що відомо:

Ірина Дубцова була популярною в Україні, вона часто знімала у Києві кліпи та приїжджала з концертами

До 2014 року співачка була суддею шоу "Х-фактор" і навіть планувала придбати в Києві власне житло

Дубцова підтримала анексію Криму, а також повномасштабну війну, розпочату Росією проти України у 2022 році

Ірина Дубцова — як змінилася співачка і чи говорить про війну в Україні

Артистка народилася у Волгограді й з дитинства відчувала любов до музики. Зі шкільних років вона виступала в колективі, а потім потрапила до продюсера Ігоря Матвієнка. Незабаром вона стала учасницею гурту "Девчонки", яку покинула у 2001 році.

Велику популярність приніс їй проєкт "Фабрика зірок-4", в якому Дубцова стала переможницею. Як приз отримала кабріолет, запис сольного альбому і зйомку трьох відеокліпів. Її кар’єра почала стрімко розвиватися не лише в Росії, а й в Україні.

Ірина Дубцова

Співачка приїжджала до нас із концертами та знімала у Києві свої кліпи. Восени 2012 року вона стала одним із членів журі українського проєкту "Х-фактор". Через те що вона проводила багато часу у столиці України, у 2013 році Дубцова розповіла, що планує придбати у місті "свій куточок", бо втомилася від готелів.

Ірина Дубцова була суддею "Х-фактора"

Але у 2014 році, коли почалася війна на Донбасі, російська співачка залишила проєкт "Х-фактор" і потрапила до бази "Миротворець" за те, що почала відвідувати незаконно анексований Росією Крим.

Ірина Дубцова живе і працює у Росії

Ірина Дубцова живе в країні-агресорі та продовжує будувати свою кар’єру. Вона підтримала війну та путінський режим, заявивши, що "бійці СВО захищають російські кордони, права людей, а також честь та гідність". За антиукраїнську діяльність співачка перебуває під санкціями РНБО.

Ірина Дубцова підтримала війну проти України

У 2023 році виконавиця стала ведучою "Золотого грамофона" і вручала грошові премії російським окупантам. У День Росії вона випустила пісню "За нас", присвятивши її учасницям "СВО".

Ірина Дубцова підтримує бійців "СВО"

У лютому поточного року в інтерв’ю на YouTube-каналі FAMETIME TV Дубцова заявила, що підтримує війну з першого дня, бо особисто була на Донбасі та бачила, як там мешкають люди.

Ірина Дубцова продовжує займатися творчістю

Також співачка підкреслила, що війна ніяк не вплинула на її творчу кар’єру, відсутність концертів в Україні ніяк не вплинула на її життя, оскільки вона давно вже не в’їзна в країну.

"Телеграф" писав раніше, де зараз і що говорить про війну популярний у Росії співак Вітас. Раніше він мешкав в Одесі.