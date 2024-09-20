Називає себе киянкою, але живе у Москві: що говорить про війну Клара Новікова і як змінилася (фото)

Позиція артистки щодо війни неоднозначна

Відома гумористка, зірка "Аншлагу" Клара Новікова, яка на одному з концертів у Москві заговорила українською та засвітила наш державний прапор, так і не засудила війну. Артистка неодноразово говорить про свою любов до Києва, де народилася, але залишається жити у Москві.

Що відомо:

Клара Новікова народилася та навчалася у Києві, а також робила тут свої перші кроки на сцені, але потім переїхала до Росії

Зірка "Аншлагу" перемогла рак грудей і перестала з'являтися на екранах, зосередившись на роботі у театрі

Клара Новікова називає себе киянкою та розповідає про любов до столиці України, але не засудила війну та живе у Москві

"Телеграф" вирішив з'ясувати, як змінилася Клара Новікова та чим вона займається. Також ми дізналися, що гумористка говорила про війну.

Клара Новікова — що про неї відомо

Знаменитість народилася у Києві, де закінчила Київську студію естрадно-циркового мистецтва. Вона пробувала виступати на концертах та сільських клубах, але потім зібрала валізу і перебралася до Москви. Там її кар’єра спочатку не складалася, вона поверталася в Україну, потім знову їздила до РФ, доки їй не запропонував допомогу голова Москонцерту Павло Леонідов. З того часу Клара розпочала свою діяльність, писала монологи, виступала із сатириком Мар’яном Біленьким, який вигадав їй легендарний образ "тітки Соні".

Клара Новікова продовжує жити у Росії

Пізніше вона почала працювати у гумористичному шоу "Аншлаг" і була єдиною жінкою-гумористкою у чоловічому колективі. Тоді вона отримала всенародну славу і визнання, яких так старанно прагнула.

Також Новікова об’їздила практично всю Європу у складі трупи театру "Гешер" і почала рідше з’являтися на екранах. Вона продовжувала зніматися у мюзиклах, займалася озвучкою картин.

Клара Новікова пережила рак грудей

У 2018 році у мережі почали поширюватися чутки, що у гумористки діагностували рак молочної залози. Спочатку Новікова спростувала ці дані, заявивши, що, мовляв, не з’являється на екранах, бо грає більше в театрах і займається гастролями. Але потім у передачі "Судьба человека" артистка зізналася, що в неї справді був такий діагноз і вона навіть мала думки про суїцид. Але вона не впала духом, їй довелося пройти часткову резекцію грудей і перемогти недугу.

Клара Новікова пережила рак, Фото: Сергій Булкін/NEWS.ru

Чим зараз займається Клара Новікова

У 2019 році вона вирушила Росією в концертний тур, представивши нову програму глядачам. А восени 2022 року Клара Новікова заявила, що не бере участі в телевізійних передачах через "провокаційні" теми, але у свої 77 років виступає із сольними концертами.

Клара Новікова

На одному з таких концертів гумориста заговорила українською мовою, а на її тлі з’явився наш державний прапор. Це сталося у розпал війни з Росією, тому в мережі почали писати про те, що Клара Новікова публічно підтримала Україну, адже вона заявляла про те, що киянка й дуже любить своє рідне місто.

Я киянка. Виросла і закінчила 145-ту математичну республіканську школу в Києві… Дякую вам дуже! Я розмовляю українською мовою! Клара Новікова

Проте згодом артистка поспішила виправдатись перед російськими глядачами, заявивши, що, мовляв, "не побачила прапор". Новікова вирішила згладити конфлікт, оскільки артисти РФ почали заявляти, що їй варто виїхати з Росії, якщо вона не є "патріотом".

Я жила в Києві, закінчила там школу, вступила до училища. Там поховані батьки, у паспорті у мене написано, що місце народження – Київ. Там живуть мої подруги! Я не можу зректися свого дитинства. У мене був чудовий концерт! Водночас я вже тут, у Москві, стільки років живу – 50! Я дуже вдячна Росії й тому, що реалізувалася тут гумористка

Клара Новікова замовчує про війну, Фото: СтарХіт

Що Клара Новікова говорить про війну

У липні 2024 року гумориста вперше прокоментувала свою позицію щодо повномасштабної війни, яку розв’язала Росія. Новікова зазначила, що вважає за краще не обговорювати цю тему через російських окупантів, які відвідують її концерти.

До цього вона потрапила до бази "Миротворця" за те, що незаконно відвідувала анексований Крим. А також за висловлювання, що "Україна та Росія — один народ, адже мова теж одна".

Клара Новікова зникла з екранів, Фото: Сергій Петров/NEWS.ru

При цьому артистка зазначила, що хоче, щоб усі склали зброї. Вона назвала себе киянкою і побажала, щоб усе швидше закінчилося, але відкрито Росію агресором не назвала. Раніше вона зазначала, що з Росії вона не збирається їхати, адже там усе її життя. Але Клара зізналася, що в Україні має багато друзів, яким вона співчуває і продовжує з ними підтримувати зв’язок.

