Называет себя киевлянкой, но живет в Москве: что говорит о войне Клара Новикова и как изменилась (фото)

Позиция артистки относительно войны неоднозначная

Известная юмористка, звезда "Аншлага" Клара Новикова, которая на одном из концертов в Москве заговорила на украинском и засветила наш государственный флаг, так и не осудила войну. Артистка неоднократно говорит о своей любви к Киеву, где родилась, но остается жить в Москве.

Что известно:

Клара Новикова родилась и училась в Киеве, а также делала здесь свои первые шаги на сцене, но затем переехала в Россию

Звезда "Аншлага" победила рак груди и перестала появляться на экранах, сосредоточившись на работе в театре

Клара Новикова называет себя киевлянкой и рассказывает о любви к столице Украины, но не осудила войну и живет в Москве

"Телеграф" решил выяснить, как изменилась Клара Новикова и чем она занимается. Также мы узнали, что юмористка говорила о войне.

Клара Новикова — что о ней известно

Знаменитость родилась в Киеве, где окончила Киевскую студию эстрадно-циркового искусства. Она пробовала выступать на концертах и сельских ДК, но потом собрала чемодан и перебралась в Москву. Там ее карьера поначалу не складывалась, она возвращалась в Украину, потом снова ездила в РФ, пока ей не предложил помощь глава Москонцерта Павел Леонидов. С тех пор Клара начала свою деятельность, писала монологи, выступала с сатириком Марьяном Беленьким, который придумал ей легендарный образ "тети Сони".

Клара Новикова продолжает жить в России

Позже она начала работать в юмористическом шоу "Аншлаг" и была единственной женщиной-юмористкой в мужском коллективе. Тогда она получила всенародную славу и признание, к которым так усердно стремилась.

Позже Новикова объездила практически всю Европу в составе труппы театра "Гешер" и стала реже появляться на экранах. Она продолжала сниматься в мюзиклах, занималась озвучкой картин.

Клара Новикова пережила рак груди

В 2018 году в сети начали распространяться слухи, что у юмористки диагностировали рак молочной железы. Сначала Новикова опровергла эти данные, заявив, что мол не появляется на экранах, потому что играет больше в театрах и занимается гастролями. Но затем в передаче "Судьба человека" артистка призналась, что у нее действительно был такой диагноз и у нее даже были мысли о суициде. Но она не пала духом, ей пришлось пройти частичную резекцию груди и победить недуг.

Клара Новикова пережила рак, Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чем сейчас занимается Клара Новикова

В 2019 году она отправилась по России в концертный тур, представив новую программу зрителям. А осенью 2022 года Клара Новикова заявила, что не участвует в телевизионных передачах из-за "провокационных" тем, но в свои 77 лет выступает с сольными концертами.

Клара Новикова

На одном из таких концертов юмориста заговорила на украинском языке, а на ее фоне появился наш государственный флаг. Это произошло в разгар войны с Россией, поэтому в сети начали писать о том, что Клара Новикова публично поддержала Украину, ведь она заявляла о том, что киевлянка и очень любит свой родной город.

Я киевлянка. Выросла и окончила 145-ю математическую республиканскую школу в Киеве… Спасибо вам очень! Я говорю на украинском языке!" Клара Новикова

Но вскоре артистка поспешила оправдаться перед российскими зрителями, заявив, что, мол, "не увидела флаг". Новикова решила сгладить конфликт, поскольку артисты РФ начали заявлять, что ей стоит уехать из России, если она не является "патриотом".

Я жила в Киеве, окончила там школу, поступила в училище. Там похоронены родители, в паспорте у меня написано, что место рождения — Киев. Там живут мои подруги! Я не могу отречься от своего детства. У меня был отличный концерт! При этом я уже здесь, в Москве, столько лет живу – 50! Я очень благодарна России и тому, что реализовалась здесь юмористка

Клара Новикова замалчивает о войне, Фото: СтарХит

Что Клара Новикова говорит о войне

В июле 2024 года юмориста впервые прокомментировала свою позицию относительно полномасштабной войны, которую развязала Россия. Новикова отметила, что предпочитает не обсуждать эту тему из-за российских оккупантов, которые посещают ее концерты.

До этого она попала в базу "Миротворца" за то, что незаконно посещала аннексированный Крым. А также за высказывания, что "Украина и Россия — один народ, ведь язык тоже один".

Клара Новикова пропала с экранов, Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

При этом, артистка отметила, что хочет, чтобы все сложили оружия. Она назвала себя киевлянкой и пожелала, чтобы все побыстрее закончилась. Но открыто Россию агрессором не назвала. Ранее она отмечала, что из России она не собирается уезжать, ведь там вся ее жизнь. Но Клара призналась, что в Украине у нее много друзей, которым она сочувствует и продолжает с ними поддерживать связь.

