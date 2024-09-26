Была судьей "Х-фактора" и хотела в Киеве купить дом. Что говорит о войне певица Ирина Дубцова
Артистка заявила, что война никак не отразилась на ее творческой карьере
Популярная российская певица Ирина Дубцова часто приезжала в Украину с концертами и до 2014 года была судьей шоу "Х-фактор". Но все резко изменилась, поскольку артистка поддержала путинский режим.
Что известно:
- Ирина Дубцова была популярной в Украине, она часто снимала в Киеве клипы и приезжала с концертами
- До 2014 года певица была судьей шоу "Х-фактор" и даже планировала обзавестись в Киеве собственным жильем
- Дубцова поддержала аннексию Крыма, а также полномасштабную войну, начатую Россией против Украины в 2022 году
Ирина Дубцова — как изменилась певица и говорит ли о войне в Украине
Артистка родилась в Волгограде и с детства испытывала любовь к музыке. Со школьных лет она выступала в коллективе, а потом попала к продюсеру Игорю Матвиенко. Вскоре она стала участницей группы "Девочки", которую покинула в 2001 году.
Большую известность и популярность есть принес проект "Фабрика звезд-4", в котором Дубцова стала победительницей. В качестве приза получила кабриолет, запись сольного альбома и съемку трех видеоклипов. Ее карьера начала стремительно развиваться не только в России, но и в Украине.
Певица приезжала к нам с концертами и снимала в Киеве свои клипы. Осенью 2012 года она стала одной из членов жюри украинского проекта "Х-фактор". Из-за того, что она проводила много времени в столице Украины, в 2013 году Дубцова рассказала, что планирует приобрести в городе "свой уголок", потому что устала от гостиниц.
Но в 2014 году, когда началась война на Донбассе, российская певица покинула проект "Х-фактор" и попала в базу "Миротворец", за то, что начала посещать незаконно аннексированный Россиею Крым.
Ирина Дубцова живет в стране-агрессоре и продолжает строить свою карьеру. Она поддержала войну и путинский режим, заявив, что "бойцы СВО защищают российские границы, права людей, а также честь и достоинство". За антиукраинскую деятельность певица находится под санкциями СНБО.
В 2023 году исполнительница стала ведущей "Золотого граммофона" и вручала денежные премии российским оккупантами. В День России она выпустила песню "За нас", посвятив ее участницам "СВО".
В феврале 2024 года в интервью на YouTube-канала FAMETIME TV Дубцова заявила, что поддерживает войну с первого дня, потому что лично была на Донбассе и видела, как там живут люди.
Также певица подчеркнула, что война никак не отразилась на ее творческой карьере, отсутствие концертов в Украине никак не повлияло на ее жизнь, поскольку она давно уже не въездная в страну.
