Была судьей "Х-фактора" и хотела в Киеве купить дом. Что говорит о войне певица Ирина Дубцова

Артистка заявила, что война никак не отразилась на ее творческой карьере

Популярная российская певица Ирина Дубцова часто приезжала в Украину с концертами и до 2014 года была судьей шоу "Х-фактор". Но все резко изменилась, поскольку артистка поддержала путинский режим.

Что известно:

Ирина Дубцова была популярной в Украине, она часто снимала в Киеве клипы и приезжала с концертами

До 2014 года певица была судьей шоу "Х-фактор" и даже планировала обзавестись в Киеве собственным жильем

Дубцова поддержала аннексию Крыма, а также полномасштабную войну, начатую Россией против Украины в 2022 году

Ирина Дубцова — как изменилась певица и говорит ли о войне в Украине

Артистка родилась в Волгограде и с детства испытывала любовь к музыке. Со школьных лет она выступала в коллективе, а потом попала к продюсеру Игорю Матвиенко. Вскоре она стала участницей группы "Девочки", которую покинула в 2001 году.

Большую известность и популярность есть принес проект "Фабрика звезд-4", в котором Дубцова стала победительницей. В качестве приза получила кабриолет, запись сольного альбома и съемку трех видеоклипов. Ее карьера начала стремительно развиваться не только в России, но и в Украине.

Ирина Дубцова

Певица приезжала к нам с концертами и снимала в Киеве свои клипы. Осенью 2012 года она стала одной из членов жюри украинского проекта "Х-фактор". Из-за того, что она проводила много времени в столице Украины, в 2013 году Дубцова рассказала, что планирует приобрести в городе "свой уголок", потому что устала от гостиниц.

Ирина Дубцова была суддей "Х-фактора"

Но в 2014 году, когда началась война на Донбассе, российская певица покинула проект "Х-фактор" и попала в базу "Миротворец", за то, что начала посещать незаконно аннексированный Россиею Крым.

Ирина Дубцова живет и работает в РФ

Ирина Дубцова живет в стране-агрессоре и продолжает строить свою карьеру. Она поддержала войну и путинский режим, заявив, что "бойцы СВО защищают российские границы, права людей, а также честь и достоинство". За антиукраинскую деятельность певица находится под санкциями СНБО.

Ирина Дубцова поддержала войну против Украины

В 2023 году исполнительница стала ведущей "Золотого граммофона" и вручала денежные премии российским оккупантами. В День России она выпустила песню "За нас", посвятив ее участницам "СВО".

Ирина Дубцова поддержала бойцов "СВО"

В феврале 2024 года в интервью на YouTube-канала FAMETIME TV Дубцова заявила, что поддерживает войну с первого дня, потому что лично была на Донбассе и видела, как там живут люди.

Ирина Дубцова продолжает заниматься творчеством

Также певица подчеркнула, что война никак не отразилась на ее творческой карьере, отсутствие концертов в Украине никак не повлияло на ее жизнь, поскольку она давно уже не въездная в страну.

