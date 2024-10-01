Пішов від дружини заради Ані Лорак і втратив будинок у Києві: куди зник продюсер Юрій Фальоса, родом з Росії

Продюсер на початку війни зник із радарів

Український продюсер Юрій Фальоса, який співпрацював із багатьма артистами, зокрема зрадницею Ані Лорак, на початку повномасштабної війни перестав вести публічний спосіб життя. У мережі ходила інформація, що продюсер поїхав на батьківщину, до Росії.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про його місцеперебування та яким був його кар’єрний шлях. Юрій Фальоса на початку війни втратив свій будинок, в нього влетів російський снаряд.

Юрій Фальоса — творчий шлях та стосунки з Ані Лорак

Відомий продюсер народився у 1961 році у Свердловській області Росії, але родина невдовзі переїхала в Україну та влаштувалась у Маріуполі. Там Юрій пішов у школу, але закінчував навчання він у Магадані, оскільки батькам знову довелося переїхати.

З юних років Юрія Фальосу цікавила музика, тому він закінчив музичну школу, потім училище та здобув освіту у Київському інституті цивільної авіації. Він був учасником групи "Крок" та "Альціон".

Юрій Фальоса став продюсером у 33 роки

У 1992 році він переїхав до Чернівців, де відкрив продюсерський центр "Титан". Там він і познайомився з Ані Лорак, яка лише розпочинала свою творчу діяльність. В інтерв’ю "ЖВЛ" Юрій розповів, що вона запам’яталася йому унікальним голосом, і він запропонував працювати разом. Дівчині на той момент було 13 років. За підсумками, з Юрієм Фальосою Ані Лорак уклала контракт на 10 років та старанно працювала над своїм репертуаром, набираючи цінного досвіду.

Юрій Фальоса та Ані Лорак

Але продюсер зрозумів, що став сприймати дівчину не лише як свою підопічну. Через Ані Лорак у нього почалися скандали із першою дружиною Ольгою, з якою він прожив у шлюбі 11 років. Незабаром Фальоса пішов від дружини й почав романтичні стосунки з зіркою. Жити разом вони почали, коли Кароліні було 15 років. І попри різницю у віці, у цивільному шлюбі вони прожили 13 років, а потім артистка пішла від продюсера до футболіста Сергія Реброва.

Юрій Фальоса прожив із Ані Лорак 13 років

Продюсер також співпрацював з українською співачкою Мікою Ньютон, яка розірвала з ним контракт зі скандалом. Виконавиця звинуватила Фальосу в тому, що він та його компанія привласнили собі її кошти. Міка Ньютон навіть подала до суду на продюсера та виграла судові засідання.

Юрій Фальоса та Міка Ньютон

Після розриву з Ані Лорак продюсер зустрічався з художницею Ольгою, а потім зі співачкою Машею Гойя, з якою був одружений з 2012 по 2015 рік. А через рік музичний продюсер одружився з 19-річною дівчиною Катериною.

Де зараз Юрій Фальоса

На початку війни продюсер втратив свій будинок у Подільському районі Києва. В нього прилетів російський снаряд. Юрій повідомив, що після події у нього не залишилося ні житла, ні студії, але зазначив, що буде все знову відбудовувати.

Дім Юрія Фальоси

Потім Юрій Фальоса зник із радарів. Його колишня дружина Маша Гойя заявила, що Фальоса виїхав до Росії, до своєї мами. Але у 2023 році Слава Дьомін на своєму каналі YouTube розповів, що спілкувався з Фальосою і той повідомив, що перебуває не в Росії, а в українському Криму. Як він потрапив на тимчасово окупований острів, наразі невідомо.

Юрій Фальоса виїхав до Криму

"Телеграф" писав раніше, де зараз актриса Марія Машкова і що говорить про війну. Акторка відмовилася від російського громадянства і не спілкується з батьком.