Ставил Лорак на место еще до "полномасштабки": где сейчас продюсер Дмитрий Климашенко и как выглядит

45-летний артист стал дедушкой и в Украине больше не живет

Знаменитый украинский продюсер, певец и заслуженный артист Украины Дмитрий Климашенко еще до полномасштабного вторжения России в Украину критиковал Ани Лорак не только за выступления в стране-агрессорше, но и за переезд в Россию.

Артист, который с конца 90-х годов начал строить карьеру в шоу-бизнесе, внезапно исчез с медиапространства. "Телеграф" рассказывает, где сейчас Дмитрий Климашенко и как выглядит.

Что известно о Дмитрии Климашенко

Родился 15 мая 1979 года в Киеве, имеет "цыганскую кровь". Получил неполное среднее образование. В 1994 году Климашенко стал обладателем гран-при конкурса "Звездная дорога", в качестве главного приза получил возможность снять видеоклип. Для съемки была выбрана песня "Прячь за высоким забором девчонку".

Уже в 1996 году Климашенко организовывает тур под названием "Возвращайся издалека" и выпускает совместный сингл с нынешней предательницей Украины Ани Лорак под названием "Путь, который ты выбираешь". В 1997 году представлял Украину в программе "Песня года" в Москве.

В1998 году вместе с певицей Екатериной Бужинской записывает гимн молодежи Украины (автор текста — Юрий Рыбчинский) и выпускает сингл. Также была проведена съемка видеоклипа на песню "Україна".

В 2002 году Дмитрий Климашенко берет на себя продюсирование группы "Алиби". В том же году основал собственный продюсерский центр и звукозаписывающую студию DK Music Production для поддержки молодых украинских талантов. В 2014 году в сотрудничестве с Александром Цекало, жена которого экстремально похудела, продюсирует музыкальные проекты на каналах "1+1" и российском СТС. Также работал с Анастасией Стоцкой и Анной Седоковой, которые не осудили вторжение РФ в Украину и сегодня продолжают жить в стране-агрессорше.

Климашенко с Седоковой

Где Дмитрий Климашенко сейчас и как выглядит

Украинский продюсер не живет в Украине. Если судить по фотографиям Климашенко в соцсети, певец с семьей проводят время в Европе и США. С 1996 года Дмитрий женат на своей экс-однокласснице Анике Керпаривой. В этом браке появилось трое детей: дочери Лидия (1996) и Нана (2005), а также сын Михаэль.

Климашенко с семьей на церемонии VIVA! в 2013 году

Жена Дмитрия Климашенко - Аника

Дети Дмитрия Климашенко - Лидия, Нана и Михаэль. Фото: instagram.com/dmitriy_klimashenko

В 2021 году Дмитрий Климашенко впервые стал дедушкой. Его старшая дочь Лидия родила сына, которого назвали Самуэлем. Фото мальчика продюсер нередко делится в Инстаграме.

Дмитрий Климашенко с внуком Самуэлем. Фото: instagram.com/dmitriy_klimashenko

За границей певец выпускает песни на русском языке, а также продолжает снимать клипы к новым композициям.

Роман Дмитрия Климашенко с Tayanna?

В далеком 2008 году мужчина продюсировал женскую поп-группу "Горячий шоколад", участницей которой была Татьяна Решетняк, она же певица Tayanna. В 2019 году звезда рассказала в интервью Маше Ефросининой, что на протяжении 8 лет состояла в отношениях с женатым продюсером, не раскрывая его имени.

Певица Татьяна Решетняк (справа) в составе группы "Горячий шоколад"

В программе "Зірковий шлях" Климашенко заявил, что речь шла о нем, при этом опровергнув факт романа: "Она дружила, общалась, ее воспринимали как свою – но ни в коем случае не в той роли, о которой она говорила. Это же нонсенс, такого не может быть, это неправда. Даже если были какие-то грешки, не обязательно, чтобы об этом кто-то говорил и знал".

Еще до "полномасштабки", в 2020 году в интервью программе "Зірковий шлях" Дмитрий Климашенко откровенно раскритиковал бывшую коллегу Лорак за ее работу в России. Напомним, что на днях Владимир Зеленский лишил певицу госнаграды. "На самом деле артисты должны нести ответственность за то, что они говорят, что они делают. Потому что они являются кумирами миллионов. Она могла не выступать на правительственных концертах в России в тот момент, когда у нас гибнут люди", – заявил артист.