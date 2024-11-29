Миллионное наследство и брак с внуком известной актрисы: как выглядит единственная дочь Юдашкина

Галине Юдашкиной сейчас 33 года и живет она не в России

Российский модельер и путинист Валентин Юдашкин скончался от рака 2 мая 2023 года. Он был в браке с Мариной Паталовой, а в 1990 году на свет появилась единственная дочь дизайнера.

Галина Юдашкина после смерти отца унаследовала многомиллионное состояние, включая бизнес отца и недвижимость. "Телеграф" рассказывает, что известно о 33-летней россиянке и как она сейчас выглядит.

Что известно о Галине Юдашкиной

Родилась в Москве. После окончания престижной столичной школы Галина поступила в МГУ на факультет искусствоведения. Позже отправилась в Нью-Йорк, где окончила курсы дизайна и фотографии в Parsons School of Design. Проходила практику в модном журнале Vogue.

Галина Юдашкина в детстве

Вернувшись в страну-террористку, дочь Юдашкина представила свою первую коллекцию — молодежную линию джинсовой одежды, а спустя время — собственную фотовыставку. Спустя время Валентин Юдашкин сделал дочь арт-директором в своем Доме моды.

Что унаследовала Галина Юдашкина от отца

Женщина стала наследницей двух отцовских Домов моды, расположенных в Москве. Также Галина унаследовала несколько квартир: одну в Брюсовом переулке, где семья Юдашкиных жила до переезда в загородный дом в Подмосковье стоимостью 200 миллионов рублей (свыше 77 млн грн), и квартиру бабушки, которая сейчас проживает в Израиле.

Кроме этого, дочь и вдова Марина Юдашкина стали собственницами пентхауса в Нью-Йорке, который Валентин Юдашкин купил в 2008 году за 6 миллионов долларов. После его кончины женщины продали недвижимость.

Галина с матерью Мариной Юдашкиной. Фото: instagram.com/gyudashkina

Замуж за внука актрисы Людмилы Максаковой

Познакомилась Галина Юдашкина и российский бизнесмен Петр Максаков в интернете. Мужчина является внуком российской актрисы Людмилы Максаковой.

Петр с бабушкой Людмилой Максаковой и женой Галиной

В 2016 году у супругов родился сын Анатолий-Авраам; в 2018 году — сын Аркадий-Аарон; в 2022 году — дочь Агата Ариелла. Интересно, что внуки Юдашкина родились в США, что автоматически сделало их американскими гражданами.

Галина с семьей переехала в Гонконг, Китай. Хэллоуин в этом году супруги отпраздновали в Дубае.

Добавим, что муж Галины Юдашкиной является и племянником дочери актрисы Людмилы Максаковой — российской оперной певицы Марии Максаковой, которая в 2016 году отреклась от России вместе с мужем, бывшим депутатом Госдумы Вадимом Вороненковым. Супруги покинули страну-агрессоршу и поселились в Киеве. 23 марта 2017 года Вороненкова убили.

Вадим Вороненков (убит в Киеве) с тещей Людмилой Максаковой и женой Марией

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