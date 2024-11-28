Замужем за болгарином 10 лет: как выглядит муж певицы Екатерины Бужинской и чем занимается (фото, видео)

Димитар Стойчев завоевал сердце украинской звезды

Певица Екатерина Бужинская входит в список известных украинок, которые вышли замуж за иностранцев. Народная артистка, которая в 2024 году дала откровенное интервью изданию "Телеграф" про коллег-предателей, счастлива в браке вот уже целых 10 лет.

22 апреля Бужанская отпраздновала с любимым "оловянную свадьбу". Исполнительница поделилась с поклонниками рядом свадебных фотографий с мужчиной, которого зовут Димитар Стойчев.

Что известно о браке Бужинской и Стойчева

Болгарин Димитар Стойчев сделал предложения руки и сердца звезде украинского шоу-бизнеса в День влюбленных 14 февраля, во время совместного отдыха на Мальдивах. Свадьба пары состоялась в апреле 2014 года на родине мужчины — в столице Болгарии, Софии.

Торжественное мероприятие прошло в стиле ретро. Особое внимание молодожены уделили старинному авто и винтажным нарядам.

"Нам, двум оловянным солдатикам, которые достойно выдержали службу совместной жизни, я от души желаю радости, любви, довольства, здоровья и большой гордости за наших детей! Добра и счастья нашему дому!", — написала в годовщину свадьбы Екатерина Бужинская в Фейсбуке.

Народная артистка Украины и болгарский бизнесмен Димитар Стойчев воспитывают двоих общих детей — дочь Катю и сына Диму, которые родились 27 декабря 2016 года.

У артистки есть также 17-летняя дочь Елена, которая появилась на свет от первого мужа певицы, продюсера Юрия Квеленкова. Сейчас девушка живет и учится в Германии.

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