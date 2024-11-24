Украинцы нашли "внебрачного сына" Поплавского: танец блогера Лебиги покорил сеть (видео)
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Популярный стример сделал косплей на тезку во время концерта Дорофеевой
Известный блогер Михаил Лебига, которого в сети знают как Лебиговича, станцевал на одной сцене с украинской исполнительницей Надей Дорофеевой. У пары есть общий трек и раньше звезды сделали благотворительный сбор более чем на 6 млн грн.
На днях у 34-летней артистки прошел концерт в Киеве. Во время исполнения композиции "А я все плакала" популярный стример бессознательно повторил ключевые танцевальные движения своего тезки Михаила Михайловича Поплавского.
В соцсети ТикТок украинцы подметили сходство танца Лебиги и скандального экс-ректора Киевского университета культуры. "Он двигается на сцене как Поплавский", — отметили в соцсети пользователи.
Лебига на концерте Нади Дорофеевой: видео
@nata_raccoon #дорофеева #лебіга ♬ оригінальний звук - Рудий Енот🇺🇦
@sunshine_787_ @nadyadorofeeva @misha.lebiga #надядорофеева #мішалебіга #dorofeeva #аявсеплакала #rek #ryf #fyp ♬ оригинальный звук - sunshine
В комментариях украинцы живо обсуждают танец популярного блогера, а также шутят, что Лебигович может даже быть внебрачным сыном 74-летнего Поплавского.
- "Да это же его внебрачный сын"
- "Косплей на Поплавского"
- "Напоминает Поплавского"
- "Вы бы там все хоть немного двигались, Лебига весь номер вытащил"
- "Лебига тянет на себе все 🥰 обожаю"
Кто такой Михаил Лебига
Родился 21 ноября 1997 года в селе Михайлючка Хмельницкой области. Сейчас живет в Киеве. Его основной контент на платформе Twitch составляет просмотр и обсуждение украинских шоу, интервью, компьютерных игр.
После трансляции старых дебатов Ющенко и Януковича, пользователи соцсетей начали шутить, называя блогера "кандидатом от народа". Подробнее "Телеграф" рассказывал о "президентстве Лебиговича".
Ранее мы писали о происхождении родовых имен самых известных блогеров-мужчин Украины. Не обошли и происхождение фамилии Михаила Лебиги.