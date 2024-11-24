Українці знайшли "позашлюбного сина" Поплавського: танець блогера Лебіги підкорив мережу (відео)

Популярний стрімер зробив косплей на тезку під час концерту Дорофєєвої

Відомий блогер Михайло Лебіга, якого в мережі знають як Лебіговича, станцював на одній сцені з українською виконавицею Надею Дорофєєвою. У пари є спільний трек і раніше зірки зробили благодійний збір у понад 6 млн грн.

Днями у 34-річної артистки відбувся концерт у Києві. Під час виконання композиції "А я все плакала" популярний стрімер несвідомо повторив ключові танцювальні рухи свого тезки Михайла Михайловича Поплавського.

У соцмережі ТікТок українці підмітили схожість танцю Лебіги і скандального ексректора Київського університету культури. "Він рухається на сцені як Поплавський", — зазначили у соцмережі користувачі.

Лебіга на концерті Наді Дорофєєвої: відео

У коментарях українці жваво обговорюють танець популярного блогера, а також жартують, що Лебігович може навіть бути позашлюбним сином 74-річного Поплавського.

"Та це ж його внебрачний син"

"Косплей на Поплавського"

"Нагадує Поплавського"

"Ви би там всі хоч трохи рухались, Лебіга весь номер витягнув"

"Лебіга тягне на собі все 🥰 обожнюю"

Хто такий Михайло Лебіга

Народився 21 листопада 1997 року в селі Михайлючка, що в Хмельницькій області. Зараз мешкає у Києві. Його основний контент на платформі Twitch складає перегляд і обговорення українських шоу, інтерв’ю, комп'ютерних ігор.

Після трансляції старих дебатів Ющенка та Януковича, користувачі соцмереж почали жартувати, називаючи блогера "кандидатом від народу". Детальніше "Телеграф" розповідав про "президентство Лебіговича".

Раніше ми писали про походження родових імен найвідоміших блогерів-чоловіків України. Не оминули і походження прізвища Михайла Лебіги.