Новий кандидат у президенти? Хто такий Лебігович і як пранк в соцмережах вийшов з-під контролю

Телеграф пояснює, чи дійсно блогер планує балотуватися в нардепи та що кажуть у ВР

В українських соцмережах вже декілька днів не вщухає "мемний бум" навколо нового "кандидата у президенти". Користувачі соцмереж активно поширюють меми з закликом підтримати блогера Михайла Лебігу на майбутніх виборах глави держави України. При цьому вони використовують не оригінальне прізвище Лебіги, а його поєднання з Януковичем — Лебігович.

Зрештою черговий український мем зайшов настільки далеко, що на вулицях почали з'являтися білборди, а в магазинах мерчі. Ба більше, у Верховній Раді вже навіть підписали місце для майбутнього народного депутата. Та дивуються, чого це він не приходить на сесії.

Телеграф вирішив розібратися, хто такий Михайло Лебіга та чи дійсно він буде балотуватися на пост президента України? Або ж це просто спосіб суспільства втішитися гумором у неспокійний час?

Хто такий Лебігович?

Михайло Лебіга — український Twitch-стрімер із ніком Leb1ga. В першу чергу він відомий тим, що регулярно збирає на платформі рекордні збори на потреби ЗСУ, ГУР, та інших підрозділів, які зараз боронять незалежність України.

Примітно, що в липні 2023 року Лебіга зібрав рекордні 8,35 мільйона гривень всього за одну ніч. Тоді його телефон просто розривався від кількості донатів, а максимальна сума благодійного внеску на його банку склала 255 тисяч гривень.

Вся зібрана сума була використана для закупівлі трьох розвідувальних безпілотних літальних апаратів "Сич" для Головного управління розвідки. Залишок коштів був спрямований на придбання автомобіля для одного з підрозділів Сил Оборони.

З чого почався мем про президенство блогера?

Один із напрямків стрімів Лебіги — перегляд українських шоу, інтерв’ю та теледебатів. Нещодавно блогер на стрімі передивився старі дебати Ющенка та Януковича, а глядачам це так сподобалося, що вони охрестили Михайла кандидатом на посаду президента. Вони почали писати у коментарях, що будуть за нього голосувати.

Зрештою цю тему почали розносити по всім соцмережам та створювати меми, де Лебігу називають кандидатом в президенти Лебіговичем. Зазначають, що він є висуванцем чи то від "Партії Лебігонів", чи то від партії "Слуги калорій".

В якийсь момент мем вийшов з-під контролю й історію підхопили всі, в тому числі депутати. Напевно під будь-яким відео сьогодні у TikTok можна знайти коменти "за Лебіговича".

Як коментує ситуацію сам блогер?

Михайло у своїх відео каже, що це все жарти й він не планує нікуди балотуватися. "Я Лебіга, і я нікуди не йду балотуватися, я не буду ніяким депутатом. Мене нема в жодних бюлетенях", — наголошує блогер.

Загалом він закликає підписників не робити "політичну кампанію" або принаймні білборди, бо "бабусі можуть сприйняти все всерйоз". Однак поки що здається, що це вже не зупинити. Українці кажуть, що якщо Лебіга не піде в президенти, то вони створять петицію. Мало того, невідомі вже створили сайт, де розписали політичну програму та промови "молодого політика". Поки що невідомо чим закінчиться ця ситуація. Неймовірно, але історія показує, що в політиці може трапитися все.

До речі, "висування" Лебіговича співпало з розмовами про майбутні вибори в Україні. Про це говорить навіть президент Володимир Зеленський. Однак, як розповідав Телеграф, є проблема з проведенням волевиявлення в умовах війни.