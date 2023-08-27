"Вихід є": Зеленський зробив заяву щодо виборів в Україні

Глава держави розповів, що думає про тему виборів під час війни

Проведення виборів у воєнний час в Україні заборонено, проте чекати на них ще кілька років не варто.

Як розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Наталії Мосейчук, він нізащо не тримається і особисто готовий провести голосування "хоч зараз".

"Я б не хотів фантазувати, що ми змогли б жити без виборів три, п’ять, сім років. Я не хочу, щоб до влади було відношення, що вони "тримаються". Я ні за що не тримаюся. Я б хотів провести вибори. Чесно. Мені подобалося б це зробити коли потрібно… протягом року", — зазначив він.

При цьому коли Зеленського запитали, що він думає з приводу обговорень теми виборів, президент назвав їх "фрагментацією головного". За його словами, ці обговорення відволікають увагу від теми досягнення перемоги та відновлення миру на всій території нашої країни.

Водночас глава держави додав, що забороняти такі розмови точно не можна, оскільки Україна будує демократію, проте додав, що кожен має розуміти наслідки цих розмов і до чого вони призведуть. Щодо можливого проведення виборів у воєнний час, то Зеленський відповів, що це заборонено законом, проте це можна змінити, якщо в Раді проголосують відповідні зміни.

Однак Зеленський додав, що чув претензії західних союзників щодо необхідності проведення виборів, проте йому ніхто не пояснив, як можна забезпечити присутність спостерігачів та їхню безпеку на лінії фронту, а також організувати запуск величезної виборчої інфраструктури для семи мільйонів біженців за кордоном.

"Вихід є. Я до цього готовий", — додав він, зазначивши, що союзникам у такому разі теж доведеться вкластися в організацію виборів.

Як повідомлялося раніше, на важливість проведення виборів навіть за умов війни дедалі частіше натякають західні партнери. Так, 24 серпня під час візиту до Києва розповів сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що Україні необхідно провести вибори наступного року.