Вибори під час війни: у Раді зробили нову заяву

Українські військові мають бути частиною виборчого процесу

Українська влада налаштована провести відкриті та чесні вибори в нашій країні, але лише після досягнення перемоги.

Як розповіла голова комітету парламенту з державної влади та місцевого самоврядування, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, це пов’язано з тим, що дуже багато військовослужбовців перебувають на фронті. Її слова наводить пресслужба Верховної Ради.

"Ми спілкувалися з нашими воїнами, які знаходяться на передовій. І багато хто з нас отримав повідомлення про те, що: "шановні народні депутати, а як ви прийматимете законодавство, як ви проводитимете вибори, якщо ми там воюємо, а ви тут нас позбавляєте права голосу", — сказала Шуляк.

Шуляк зазначила, що реакція на ідеї провести "воєнні вибори" була вкрай негативною, а тому довелося багато пояснювати, що поки що війна виборів не буде.

За словами нардепа, зараз Україна має надто багато викликів і перший з них це досягнення перемоги. Після цього Україна має намір провести вибори за відкритими, демократичними принципами.

"Але ті люди, які стоять та захищають нашу демократію, вони мають бути активними учасниками цього виборчого процесу", — додала вона.

Як повідомлялося раніше, західні союзники України десь із травня почали публічно натякати, що було б непогано провести вибори навіть за умов війни. При цьому в нашій країні розуміють, що це буде дуже непросте завдання.