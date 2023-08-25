Выборы во время войны: в Раде сделали новое заявление

Украинские военные должны быть частью избирательного процесса

Украинские власти настроены провести открытые и честные выборы в нашей стране, но лишь после достижения победы.

Как рассказала глава комитета парламента по государственной власти и местного самоуправления, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, это связано с тем, что очень много военнослужащих находятся на фронте. Ее слова приводит пресс-служба Верховной Рады.

"Мы общались с нашими воинами, которые находятся на передовой. И многие из нас получили сообщения о том, что: "уважаемые народные депутаты, а как вы будете принимать законодательство, как вы будете проводить выборы, если мы там воюем, а вы тут нас лишаете права голоса", — сказала Шуляк.

Шуляк отметила, что реакция на идеи провести "военные выборы" была крайне негативной, а потому пришлось много объяснять, что пока идет война выборов не будет.

По словам нардепа, сейчас у Украины слишком много вызовов и первый из них это достижение победы. После этого наша страна намерена провести выборы по открытым, демократическим принципам.

"Но те люди, которые стоят и защищают нашу демократию, они должны быть активными участниками этого избирательного процесса", — добавила она.

Как сообщалось ранее, западные союзники Украины где-то с мая начали публично намекать, что было бы неплохо провести выборы даже в условиях войны. При этом в нашей стране понимают, что задача это будет очень непростая.