К войне привыкли, политики готовятся к выборам: эксперт указал на опасность для Украины

Все больше и больше политических сил и групп влияния начинают активно заниматься самопиаром и воевать друг с другом

Именно в День Независимости, 24 августа, исполняется полтора года, как россия ведет полномасштабную войну против нас. Хотя до победы еще далеко, война в Украине стала обыденностью, сейчас люди стали больше думать не о выживании, а о правах и свободах, а политики уже готовятся к выборам, занимаются самопиаром и воюют друг с другом за внимание электората.

Такое мнение "Телеграфу" высказал медиаэксперт Денис Гороховский. Он считает, что к войне привыкли как внутри Украины, так и за ее пределами и в этом есть плюсы и минусы.

"Украинцы научились жить в условиях войны. Показательно, что за полтора года вектор сместился по вопросу выживания на права и свободы. Поэтому наше общество дискутирует на тему проведения выборов в условиях войны и открытия границ для тех категорий, кому сегодня выезд за границу запрещен", – отметил эксперт.

Он добавил, что все большее количество политических сил и групп влияния начинают активно заниматься самопиаром и воевать друг с другом за внимание электората.

"Основной проблемой является то, что большинство представителей разных групп политической оппозиции пиарятся не на собственных положительных кейсах, а на банальной критике власти. И иногда буквально ретранслируют российскую пропаганду только для того, чтобы снизить рейтинг власти", — считает Гороховский.

При этом, по его словам, сейчас никто не может однозначно сказать, будут ли выборы в условиях войны и о каких именно выборах идет речь — парламентских, президентских или местных. Однако пиар-кампании идут уже полным ходом, на них тратят миллионы гривен, которые при сегодняшних условиях можно было использовать гораздо продуктивнее.

"В целом, с одной стороны, в этой тенденции можно увидеть определенный позитив: страна продолжает жить и думать о своем будущем. С другой, у многих может сложиться заблуждение, что Победа — это уже что-то обусловленное и можно начинать внутренние политические разборки. Что в итоге может очень навредить как обществу в целом, так и непосредственно фронту", — резюмировал эксперт.

Подробнее читайте в материале "Телеграфа": Полтора года "Великой войны": главные выводы и ожидания для Украины и России

Также мы рассказывали, что очередные парламентские выборы должны пройти этой осенью, а очередные президентские — в марте следующего года. Но пока невозможно сказать, когда именно произойдет следующее волеизъявление, потому что это зависит, в первую очередь, от ситуации безопасности. Однако это не мешает политическим игрокам Украины готовиться к ним и планировать новые проекты.