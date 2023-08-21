Выборы в Украине после войны: у Зеленского рассматривают два нововведения

Вопрос об изменениях недавно обсуждали на совещании у президента Владимира Зеленского

Украинская власть уже рассматривает некоторые новации на выборы, которые пройдут в стране после завершения войны.

Об этом пишет "Телеграф", ссылаясь на собственные источники.

Речь идет о возвращении блоков политических партий и установки для них 7% проходного барьера, а также о закрытых списках политических сил. Под это планируется принятое переходное избирательное законодательство на послевоенный период. По словам собеседника издания, такой вопрос недавно обсуждали на совещании у президента Владимира Зеленского.

"Закрытая система на первые послевоенные выборы — это будет компромисс, который устроит большинство политиков. Блоки — это технологическая вещь. Они упростят доступ тем политикам, которые по другой системе имели меньше шансов. Именной блок наберет больше. Из плюсов в блочной системе — будет много партий, и с точки зрения распределения финансов это тоже выгоднее", – подчеркнул собеседник "Телеграфа" в депутатском корпусе.

Он также добавил, что если власти серьезно возьмутся за рассмотрение возможности онлайн-голосования, то оппозиция, к примеру "Евросолидарность", будет делать все возможное, чтобы остановить этот процесс. В том числе могут звучать аргументы о нелегитимности такого голосования.

Полный текст читайте в материале на сайте "Телеграф": Выборы во время войны или после войны? Какие партии готовят Банковая, Ахметов и военные.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Владимир Зеленский ответил на вопрос о выборах в Верховную Раду и рассказал, состоятся ли они уже этой осенью.