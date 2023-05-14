Зеленский рассказал, будут ли выборы в Раду этой осенью

Проведение выборов в Украине зависит от одной вещи

Запланированных на эту осень парламентских выборов в Украине скорее всего не будет, потому что это пойдет вразрез с Конституцией.

Как сообщает The Washington Post, об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в Киеве 1 мая.

"Если у нас будет военное положение, у нас не будет выборов. Конституция запрещает любые выборы во время военного положения", — сказал он.

При этом он добавил, что если к тому времени военное положение будет снято, то выборы пройдут в течение 90 дней после его отмены или в любой другой срок, который прописан в украинском законодательстве.

Как сообщалось ранее, накануне "Телеграфу" стало известно, что в Центральной избирательной комиссии ориентируются на то, что парламентские выборы могут состояться лишь весной 2024 года.

При этом в "Слуге народа" не исключили, что эти выборы будут очень проблемными, так как за границей находится огромное количество украинских беженцев. В этом случае, если выборы будут проходить по стандартному сценарию, то голосование может длиться неделями.

Проблемы также могут быть и при проведении голосования на территории деоккупированного Крыма, поскольку есть вероятность, что переход от военной администрации к гражданской произойдет далеко не сразу.