Зеленський розповів, чи будуть вибори до Ради цієї осені

Проведення виборів в Україні залежить від однієї речі

Запланованих цієї осені парламентських виборів в Україні швидше за все не буде, бо це піде всупереч Конституції.

Як повідомляє The Washington Post, про це розповів президент України Володимир Зеленський у Києві 1 травня.

"Якщо у нас буде воєнний стан, у нас не буде виборів. Конституція забороняє будь-які вибори під час воєнного стану", — сказав він.

При цьому він додав, що якщо на той час воєнний стан буде знятий, то вибори відбудуться протягом 90 днів після його скасування або в будь-який інший термін, прописаний в українському законодавстві.

Як повідомлялося раніше, напередодні "Телеграфу" стало відомо, що у Центральній виборчій комісії орієнтуються на те, що парламентські вибори можуть відбутися лише навесні 2024 року.

При цьому у "Слузі народу" не виключили, що ці вибори будуть дуже проблемними, оскільки за кордоном перебуває величезна кількість українських біженців. У разі, якщо вибори відбуватимуться за стандартним сценарієм, то голосування може тривати тижнями.

Проблеми також можуть бути і під час голосування на території деокупованого Криму, оскільки є ймовірність, що перехід від військової адміністрації до цивільної відбудеться далеко не відразу.