Орієнтовна дата виборів до Верховної Ради вже відома – ексклюзив "Телеграфа"

У ЦВК працюють над різними варіантами проведення волевиявлення

Впродовж останнього року однією з топтем для обговорення стали вибори до Верховної ради. Варто зазначити, що у рамках чинного законодавства, в умовах воєнного стану волевиявлення згодом буде визнано нелегітимним.

Про це у коментарі спеціально для "Телеграфу" розповіло джерело у Центральній виборчій комісії, зазначивши, що ймовірна дата наступних виборів — березень 2024 року.

За словами співрозмовника, за цей рік розмови про вибори велися не лише серед населення, а й у провладних колах нашої держави. Водночас у Конституції чітко прописана пряма заборона на проведення виборів в умовах воєнного стану. Тому будь-яке волевиявлення громадян, яке проводитиметься під час війни, пізніше буде визнано нелегітимним.

Зокрема, про це йдеться у 83-й статті Конституції: у разі закінчення строку повноважень ВРУ під час дії воєнного чи надзвичайного стану, її повноваження будуть подовжені до дня першого засідання першої сесії парламенту, що був обраний вже після скасування воєнного чи надзвичайного стану.

Водночас джерело у Центральній виборчій комісії, зазначило, що вибори до парламенту хочуть провести поруч із президентськими.

"Якраз в останню неділю березня мають пройти чергові вибори президента. Є одна з ідей поруч з виборами президента провести й вибори парламенту. Ми працюємо зараз над різними варіантами, а також займаємось проблемою закордонних дільниць. Їх недостатню, ведеться робота над збільшенням кількості", — пояснив співрозмовник.

Більш розгорнуто про підготовку України до виборів можна прочитати у матеріалі "Телеграфу": "Україна, попри війну, готується до виборів: вже є орієнтовна дата. Детальний розбір".

Раніше "Телеграф" також повідомляв, як представниця президента України в Криму Таміла Ташева прокоментувала ймовірність проведення виборів на території півострова після його звільнення від окупантів.