У Зеленського пояснили, чи будуть місцеві вибори в Криму після деокупації

Одразу після звільнення Криму у багатьох його мешканців може ще не "вивітритися пропаганда"

Після звільнення Криму, яке анонсують на літо чи початок осені, місцеві вибори на деокупованій території будуть проведені не одразу. Початковим завданням стане створення військової адміністрації, а згодом можливий перехід до військово-цивільних адміністрацій.

Про це постійна представниця президента України в Криму Таміла Ташева повідомила в інтерв’ю виданню РБК-Україна.

"Наше бачення в тому, що одразу після деокупації буде військова адміністрація. І потім можливий перехід до військово-цивільних адміністрацій. Ми виробляємо критерії, оцінюючи які, ми будемо розуміти чи такий перехід буде можливим. Ми не ставимо якусь рамку, що через п'ять років або через десять років ми точно проведемо вибори", — зазначила вона.

За словами Ташевої, під час розгляду цього питання враховуються й ті факти, що за такий короткий період у людей у Криму може ще не "вивітритися пропаганда".

"А якщо за цей час не відбудеться когнітивна деокупація? Якщо ми зрозуміємо, що з людей ще не вивітрилася пропаганда? Ми розуміємо, кого вони там будуть обирати? Це базові стандарти – вільні медіа, безпека, руйнування пропагандистських наративів та інше", — додала представниця президента у Криму.

Водночас, як каже Ташева, західні партнери України хочуть, щоб вибори були якнайшвидшими.

"Але якщо в нас обставини такі на території, що ще не створена інфраструктура, реєстр виборців. Напевно, треба буде провести перепис населення. Тобто має пройти певний час. І навіть якщо проходять вибори загальнонаціональні, президентські та парламентські, а там обставини ці ще не настали, як ми можемо там проводити вибори?", — наголосила вона.

Однак казати про позбавлення права обирати, на думку Ташевої, не можна. Хоча люди можуть мати цей запит — позбавити тих, хто на окупованих територіях, права голосувати.

"Але це українські громадяни. Є Конституція, закони, якщо ми говоримо що ми європейська демократія, рухаємось до Європейського Союзу, то нам треба розуміти, що такі пропозиції точно не пройдуть. Мені б хотілось, щоб цінності прав людини, верховенства права були в нас непорушними", — підсумувала Ташева.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав: на думку Тамілі Ташевої, росіяни, які в’їхали до Криму під час окупації, будуть примусово виставлені з території півострова.