Експерт з питань окупованих територій попередив, що "дипломатичним туризмом" Крим звільнити не вдасться.

Останнім часом помітно активізувалась тема Криму. Так, Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило відкрите звернення до нескорених жителів тимчасово окупованого росією українського Криму.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов опублікував пост під назвою "12 кроків деокупації Криму".

А Кабмін схвалив нову редакцію плану заходів з реалізації Стратегії деокупації та реінтеграції Криму та Севастополя.

Плюс – представники Офісу президента України постійно роблять якісь заяви щодо Криму. Котрі нерідко викликають чималий резонанс.

Кілька років тому на одному з круглих столів, де йшов обмін думками з питань деокупації та реінтеграції Криму, я висловив свою думку про те, що "танцями, піснями та білбордами Крим не звільнити". Чи змінилася за минулий період формована владою політика щодо окупованої території Криму як у питаннях деокупації, так і в питаннях реінтеграції? Мені дуже складно дати позитивну відповідь.

У чому виражається активізація теми Криму у квітні цього року? Якщо спиратися на заяву ГУР, то, як на мене, це негативна активізація. По суті, представники української військової розвідки заявили, що в Криму функціонує мережа українських агентів. Для будь-якої більш-менш адекватної контррозвідки — це сигнал до посилення роботи. Протягом дев’яти років окупації Кримського півострова українському суспільству багато разів розповідали про надумані, "висмоктані з пальця" політичні звинувачення проти громадян України за сприяння спецслужбам України. Ці звинувачення закінчувалися тривалими тюремними строками. Вже маємо інформацію про загиблих у російських в’язницях.

Але тоді кількість таких кримінальних справ у Криму, як мінімум, дорівнює кількості провалів агентурної мережі. На мою думку, найстрашніше, що така заява більше схожа на сигнал до посилення репресій на окупованому півострові. Адже не секрет, що репресії в окупованому Криму стали одним із основних інструментів примусу до лояльності до окупантів серед місцевого кримського населення. Сумна, як мінімум, активізація.

В останні місяці виникло відчуття, що влада нарешті зрозуміла – деокупація Кримського півострова – це військова операція. Таке відчуття довго не витримало. І вже представники влади роблять заяви про те, що ЗСУ можуть зупинитися на деокупації української території Херсонської області, вийшовши на адміністративну лінію поділу Херсонської області та Криму. А потім влада готова переходити до улюбленої всі роки окупації Криму теми – політичної деокупації Кримського півострова. Тобто ніколи. При цьому звучать й інші заяви про деокупацію Криму протягом 5-7 місяців. Тобто українське суспільство знову вирішили дезорієнтувати суперечливі заяви. Виникає запитання, а навіщо це робиться?

Кабмін затвердив зміни у плані заходів щодо реалізації Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної республіки Крим та міста Севастополя. А перед цим влада заявила про те, що затверджена Стратегія потребує коригування. Тобто коригування вимагає стратегічний документ, до реалізації якого влада ще не приступала. Зміни до плану дій вносили з урахуванням необхідних коригувань чи без них?

Наприклад. У пункті 3 плану, якщо я не помиляюся, було прописано створення спеціалізованої державної установи "Український національний центр розвитку миру". Очікуваним результатом від діяльності цієї установи було вказано "забезпечення збору доказової бази порушення прав, пов’язаних із тимчасовою окупацією та збройною агресією російської федерації". Створити цю установу мали у IV кварталі 2021 року.

Вона створена і начебто функціонує. Є сайт установи. Там можна знайти наказ про створення без номера й дати. Але за деякими датами можна припустити, що установа була дійсно створена у листопаді 2021 року. Тобто вона функціонує вже півтора роки.

На сайті цієї установи я не знайшов жодних документів, які б підтвердили, що установа займається збиранням доказової бази щодо порушення прав, пов’язаних із тимчасовою окупацією та збройною агресією російської федерації. Подібних результатів роботи ця організація не має. Можливо, такі результати є таємницею. Але чим відрізняється така таємниця від публічних подяк за збір розвідувальних даних про противника та іншу розвідувальну діяльність стосовно громадян України на окупованій території Криму? Де логіка?

Державний чиновник, завданням якого є участь у формуванні політики щодо забезпечення національної безпеки, робить піар-заяву про 12 кроків деокупації та реінтеграції Криму.

Загалом заявлені кроки можна оцінити як "ні про що". Але. Шоу-сигнал підхоплюють українські політики із заявами про неухильне виконання зазначених кроків. А чиновник робить наступну заяву – мовляв, я власну думку та власні побажання озвучив. Мовляв, мрія в мене така.

Насправді ми не маємо жодного доладного документу, який би формував чіткі та логічні орієнтири у питаннях реінтеграції Криму. Ми не маємо чітко сформованої кримської політики. Все на рівні "великої таємниці". У такій ситуації у таємниці зазвичай тримають відсутність результатів чи негативний результат. А питання деокупації – це результат спланованої Генеральним штабом та реалізованої ЗСУ операції. Іншого шляху не існує. "Дипломатичним туризмом" Крим деокупувати не вийде.

У свою чергу, окупанти та кримські колабораціоністи розгортають свою шоу-програму з риття окопів, які мають стати доказом готовності воювати проти ЗСУ та стримувати наростаючі панічні настрої серед колабораціоністів та незаконних російських мігрантів. До речі, серйозний оборонний комплекс на півночі Криму окупанти почали масштабно облаштовувати з 2014 року. І закінчили приблизно до 2018-го. І ще один аспект, основи відходу на материковій частині росії у вигляді нерухомості високопоставлені кримські колабораціоністи приготували собі ще 2015 року. Їм є куди тікати.

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Існує кілька сценаріїв розвитку ситуації щодо деокупації Криму. Наприклад, деякі з них.

"Шоу-сценарій", у результаті якого буде зібрано короткострокові оплески, але результату "деокупації Кримського півострова" досягнуто не буде.

"Сценарій пошуку політичних вигод", у результаті якого ми перейдемо в режим "політико-дипломатичних рішень деокупації Криму" – і півострів ще дуже довгий час (що практично означає – назавжди) залишатиметься в окупації.

"Сценарій відновлення територіальної цілісності", в результаті якого буде реалізовано операцію ЗСУ з повної деокупації Кримського півострова. Дуже сподіваюся на реалізацію саме цього сценарію, який справді дасть змогу вже цього року всім кримським емігрантам повернутися додому.