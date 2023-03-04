Експерт фонду "Майдан закордонних справ", співзасновник "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень", експерт з питань окупованих територій Юрій Смєлянський спеціально для "Телеграфа":

У Сімферополі місцеві гауляйтери оголосили про початок створення так званих "добровільних дружин" з метою протидії активному проукраїнському руху.

Крім того, стало відомо, що у тимчасово окупованому Криму вздовж пляжів росіяни викопали близько 200 кілометрів окопів.

Хоч би як хотілося окупантам у Криму зворотного, але настрої стають все більш негативними. Це проявляється і в "глибокому сні" ринку нерухомості; і у згортанні малого та середнього бізнесу, насамперед у сфері послуг, по окупованій території Криму; і у міграції за наявності можливостей або простого відходу в стан очікування малих та середніх підприємств. Економічна активність у Криму все більше згасає, стає надто ризикованою. Вже склалася ситуація, що характеризується визначенням "високий ступінь невизначеності".

Така ситуація викликає посилення негативних настроїв. У свою чергу, окупанти у такому розвитку подій змушені максимально задіяти місцевих колабораціоністів на стримування розвитку панічних настроїв. В окупаційних ЗМІ почастішала присутність кримських колабораціоністів із риторикою "Україна не йтиме до Криму"; "Крим готовий до захисту".

Буквально днями кримський колабораціоніст Нікіфоров виступив із коментарем, пояснюючи, що всі заяви про деокупацію Криму є лише "операцією відвернення громадської уваги українських громадян від здавання Бахмута" (Артемівська в окупаційній риториці).

Коментуючи це питання для окупаційних "ріа новини Крим" він, зокрема, заявив 2 березня: "Крок у відповідь (після здачі Артемівська) вже зроблено, як завжди – у віртуальному просторі. Україна вже "наступає" на Крим і… частина населення України вже впевнена у тому, що ось-ось Крим впаде. Така масована атака — це свідчення того, що запущена інформаційна операція "прикриття". Щоразу вони "беруть" Крим віртуально, коли у них виникають проблеми на якихось інших ділянках фронту".

Інший колабораціоніст Рустем Німітуллаєв (громадська організація колабораціоністів "Кирим бірліги") на окупаційному каналі "Крим 24" заявив: "Щодо приходу якихось батальйонів, нехай уже всіх там одразу зберуть, вони побачать, як їм кримські татари тут, дадуть відповідь". За його словами, "у разі якихось провокацій з боку України всі кримські татари візьмуть вила і підуть захищати республіку і "виганяти всю цю нечисть".

Те, що таких "коментаторів" стає дедалі більше, означає, що вже задіяні колабораціоністи з поставленими завданнями не справляються. Відповідно, виникає потреба у додаткових заспокійливих заходах.

Інформація про копання окопів на кримських пляжах з’являється вже не вперше, але з якоїсь причини саме зараз набула широкого розголосу.

Що таке "окопи на пляжах"? У першому наближенні може скластися оманливе враження про хід ретельної підготовки до відбиття морського десанту. Хоча ймовірність такого сценарію деокупації Криму є дуже низькою.

До питання облаштування окопної оборони на кримських пляжах можна додати інформацію про облаштування окопів в інших районах степового Криму, які розташовані набагато південніше Яни Капу (Красноперекопська). У районах, де ніяких пляжів немає поблизу, а спроба оборонятися за специфічних умов рівної степової місцевості більше відповідатиме категорії "безглузда смерть".

У сукупності всі ці дії окупантів щодо масового освоєння бюджетних коштів на облаштування оборони, в якій немає ні логіки, ні сенсу, більше нагадують чергову піар-компанію. Мета — підтримка серед кримських колабораціоністів та російських іммігрантів психологічної рівноваги та психічної стабільності для недопущення переходу вже існуючої "сильної нервозності" в стан "паніка".

Успіхи ЗСУ на південних напрямках зведуть на "ні" всі зусилля окупантів та колабораціоністів у Криму. А початок нашого подальшого просування на південь дасть додатковий поштовх посилення в них панічних настроїв.