"Все буде Перемога": Кім заінтригував новими робочими картами з Кримом (відео)

Кім показав нові карти на відео

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заінтригував українців, показавши їм нові робочі карти у своєму кабінеті, на яких присутній тимчасово окупований росіянами Крим.

Відповідне відео Кім опублікував сьогодні, 2 березня, у своєму офіційному Telegram-каналі. З його слів, ці карти йому надіслали співробітники Державної прикордонної служби України. Примітно, що на них зображена також і територія захопленого окупантами півострова Крим.

"Я ні на що не натякаю, але прикордонники привезли мені нові робочі карти для того, щоб можна було працювати. Може, вони щось знають, чого не знаю я?", – сказав Віталій Кім на відео.

У коментарях у соцмережах користувачі вже встигли відреагувати на таку інтригу від Віталія Кіма і зазначили, що дуже сподіваються на те, що натяки прикордонників незабаром збудуться.

Зазначимо, що наприкінці лютого по радіо у Криму пролунав гімн України, а потім — звернення начальника Головного управління розвідки МО Кирила Буданова. У ньому він заявляв, що наша країна обов’язково поверне всі захоплені росією території, включаючи Крим.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що американський генерал Бен Ходжес детально розповів про те, як ЗСУ слід звільняти територію Криму. За його словами, насамперед українським військовим потрібно провести "зачистку" та відрізати окупантів від матеріально-технічного забезпечення із материкової частини рф.