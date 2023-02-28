Генерал США показав детальний план, як ЗСУ варто звільняти Крим (карта)

ЗСУ варто зосередитися на ударах великої дальності, аби позбавити ворога основної техніки та озброєння

Питання повернення Криму під синьо-жовтий стяг стає все більш актуальним із наближенням весни. Завдяки прогнозам, які передбачають початок великого контрнаступу ЗСУ, можна сподіватися і на деокупацію півострова. Роздумував про це і американський генерал Бен Ходжес, який навіть поділився картою із прогнозованими ударами по військових об'єктах росіян в Криму, які допомогли б українській армії пришвидшити повернення територій.

Про це він розповів в особистому Twitter-аккаунті. Військовий підкреслює, що на початковому етапі найбільш ефективним буде завдавання ударів великої дальності — це зробить півострів непридатним для подальшого перебування ворожої армії.

На думку Ходжеса, початковою задачею ЗСУ має стати своєрідне "зачищення" Криму, а також відрізання окупантів від подальшого матеріально-технічного забезпечення. Для цього, вважає він, слід при просуванні по материковій частині України отримати контроль над двома трасами — М-16 та М-17, які ведуть в Крим. Також доведеться остаточно зруйнувати Кримський міст, де вибухи вже звучали восени 2022 року.

Попередня карта ударів по військових об'єктах рф в Криму від Бена Ходжеса

Також Бен Ходжес підкреслює, що знадобляться удари по важливій для російських загарбників інфраструктурі. Зокрема, ЗСУ варто б зруйнувати залізничне сполучення поблизу Джанкоя та вдарити по аеродрому поруч із Євпаторією. Важливими, на думку американського генерала, є і регулярні атаки на базу Чорноморського флоту в Севастополі. При цьому можна використовувати як ракети, так і дрони. Це змусить росіян відвести залишки кораблів подалі від Криму.

Сухопутні ж війська для остаточної "зачистки" півострова можуть прийти пізніше, переконаний Ходжес.

Додамо, що візуалізацією карти займався американський письменник, сценарист, актор, кінопродюсер і колишній командир "морських котиків" США Чак Фаррер.

Наразі ситуація із лінією фронту поблизу Криму виглядає так

"Телеграф" також розповідав, яке завдання має бути виконане першочергово під час звільнення Криму. Бен Ходжес чітко аналізує ситуацію на фронті та намагається давати логічні підказки військовим.

Також ми писали про те, що такого сміховинного є в розслідуванні рф щодо вибуху на Кримському мосту.