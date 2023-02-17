Один із засновників політичної партії "Демократична Сокира" Антон Швець розповів про проблемне для росії розслідування щодо вибуху на Кримському мості

Читаю стан справи рсн по розслідуванню вибуху на Кримському мості і не можу перестати реготати. Історія тупо типова російсько-радянська крінжуха з наказанієм нєвіновних та награждєнієм нєпрічастних.

По пунктах.

Пройшло вже більше 4 місяців після вибуху, але росія до сих пір не встановила ані який був тип вибухового пристрою, ані ЯКА ВЗАГАЛІ ТАМ БУЛА ВИБУХІВКА. Окей, скажете ви. Ну зрозуміло, що встановити тип пристрою складно, він випарувався нхй разом з фурою, а життя не серіал про ФБР. Але ж тип вибухівки встановити при такій її кількості взагалі не складно. Бо чим більше вибухівки ви використовуєте, тім більше її не встигає вибухнути після детонації, і тим легше її знайти після вибуху, бо її разносить пилом навкруги. До того ж вибух це хімічна реакція, яка залишає по собі продукти реакції і по них можна встановити, яка ж була вибухівка. Ну ізі ж завдання?

Проблема в тому, що згідно з вже презентованою пітуну версію вибухівка була відправлена з Одеси в Болгарію, потім з Болгарії в Грузію, потім з Грузії до Вірменії і назад до Грузії. І далі вже з Грузії в рф. Звісно під час перетину кордонів вантаж перевіряли(в том числі за допомогою рентгену ДЕКІЛЬКА РАЗІВ). І тому рсн потрібно сказати, А ЩО ЦЕ ЗА ТАКА НЕДЕТЕКТУЄМА ВИБУХІВКА, що вона може так вільно перетинати будь-які кордони. Декілька разів. Такої вибухівки не дуже щоб існує, а та що знайдена на мосту вочевидь нею не є. І сказати вони нічого не можуть, бо інакше версія Слідчого Комітету випарується так само як фура на мості. Тому там досі в матеріалах невідомий вибуховий пристрій. Вірменія наприклад готова видати всі записи з рентгеноскопів щоб довести, що вибухівки у фурі яка перетинала їх кордон не було.

Йдемо далі. Всі заарештовані по справі рандомні васяни. Що і логічно, тут питань нема, іншого від ск рф годі й очкувати. Фішка в тому, що майже всі ці васяни ДОБРОВІЛЬНО вийшли на слідство або самі приїхали до Криму за викликом слідства. Деякі ще вказали на інших. А деякі навіть за свій рахунок жили у готелях, щоб допомогти слідству. І всіх їх заарештували і шиють їм організовану групу.

Більшість з тих типів НЕ АРЕШТОВУВАЛИ СО СПЕЦНАЗОМ, їм дзвонили просили прийти на допит, а вони, замість того аби чухнути нхй від російського правосуддя, бо зрозуміло ж що буде, тупо приїхали на допит. Тобто більшість тих людей могла чухнути вже після перших допитів, але не зробила це.

Самий ор — громадянин Вірменії, який провіз вантаж з Грузії до РФ. Він затримався в ршці, йому подзвонили, він приїхав, його допитали, потім він два дні за свій рахунок жив у готелі. Одного дня дивиться телевізор, а там повідомлення, що по справі з вибухом затримали п’ятьох людей. Ну він обрадувався, що ось тепер від нього відстануть, АЛЕ ВИЯВИЛОСЯ ЩО ВІН ОДИН З ТИХ ЛЮДЕЙ. Тобто він про свій арешт з теліку дізнався. Антітерор я їбу, арешти як у Бога.

Другий веселий тіп – громадянин України, фермер з Херсонської області. Він взагалі не мав ніякого відношення до вибуху, просто щось там собі провіз ІНШОГО РАЗУ з Грузії і був достатньо ідіотом, щоб розповідати про це всім. Хтось стуканув слідству. Отримав дзвінок від рсн, і замість того аби звалити нхй огородами, поїхав сам у Крим. Також жив у готлі декілька днів, поки не заарештували. Що у людині в голові? Тирса?

Чувак який шукав склад для вантажу в Армавірє, де вантаж закинули в нову фуру також громадянин України. Ну тут все зрощуміло, ватний їблн. який з початком війни виїхав у Крим заради стабільнасті, звісно по зеленому гудку явився і був заарештований. Тіп який дав номер цього ватного васяна власнику логістичної компанії також був заарештований. За те що дав номер.

Власник логістичної компанії сам дізнався про вибух, сам поїхав у ФСБ, сам їх переконав, що він причетний до перевезення, що це він замовив фуру. Ну звісно також був заарештований.

Причому ж люди розуміли, що в їх діях НЕМАЄ складу злочину і розуміли що при такій організації схеми НЕ БУДЕ ФАКТИЧНИХ ВІДОМИХ ЗВИНУВАЧЕНИХ. Але ж хтось повинен сісти? І ні у кого в голові не стрельнуло включити пєдалі. Ні в кого. Жоден з типів яких затримали, не чухнув. ЖОДЕН.

Фєєричні васяни.

Здаровʼя, як то кажуть, всім загинувшим за наноросію.