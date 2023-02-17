Один из основателей политической партии "Демократический Топор" Антон Швец рассказал о проблемном для россии расследовании взрыва на Крымском мосту

Читаю состояние дела рсн по расследованию взрыва на Крымском мосту и не могу перестать хохотать. История тупо типична русско-советская кринжуха с наказанием невиновных и награждением непричастных.

По пунктам.

Прошло уже более 4 месяцев после взрыва, но россия до сих пор не установила ни какой был тип взрывного устройства, ни какая вообще там была взрывчатка. Окей, вы скажете. Ну понятно, что установить тип устройства сложно, он испарился нхй вместе с фурой, а жизнь не сериал о ФБР. Но ведь тип взрывчатки установить при таком ее количестве вообще не сложно. Ибо чем больше взрывчатки вы используете, тем больше ее не успевает взорваться после детонации, и тем легче ее найти после взрыва, потому что ее разносит пылью вокруг. К тому же взрыв – это химическая реакция, которая оставляет по себе продукты реакции и по ним можно установить, какая же была взрывчатка. Ну изи же задача?

Проблема в том, что согласно уже презентованному питуну версии взрывчатка была отправлена из Одессы в Болгарию, затем из Болгарии в Грузию, затем из Грузии в Армению и обратно в Грузию. И дальше уже из Грузии в РФ. Конечно во время пересечения границ груз проверяли (в том числе с помощью рентгена НЕСКОЛЬКО РАЗ). И потому надо сказать, А ЧТО ЭТО ЗА ТАКАЯ НЕДЕТЕКТИРУЕМАЯ ВЗРЫВЧАТКА, что она может так свободно пересекать любые границы. Несколько раз. Такой взрывчатки не очень чтоб существует, а та найденная на мосту явно ею не является. И сказать они ничего не могут, иначе версия Следственного Комитета испарится так же как фура на мосту. Поэтому там до сих пор в материалах неизвестно взрывное устройство. Армения, например, готова выдать все записи с рентгеноскопов, чтобы доказать, что взрывчатки в фуре пересекавшей их границу не было.

Идём дальше. Все арестованные по делу рандомные васяны. Что и логично, здесь вопросов нет, другого от скрф не следует ожидать. Фишка в том, что почти все эти васяны добровольно вышли на следствие или сами приехали в Крым по вызову следствия. Некоторые еще указали на других. А некоторые даже за свой счет жили в отелях, чтобы помочь следствию. И всех их арестовали и шьют им организованную группу.

Большинство из тех типов не арестовывали со СПЕЦНАЗОМ, им звонили просили прийти на допрос, а они, вместо того чтобы чухнуть нхй от российского правосудия, потому что понятно что будет, тупо приехали на допрос. То есть большинство тех людей могло чухнуть уже после первых допросов, но не сделало это.

Самый ор — гражданин Армении, провезший груз из Грузии в РФ. Он задержался в ршке, ему позвонили, он приехал, его допросили, потом он два дня за свой счет жил в отеле. Однажды смотрит телевизор, а там сообщения, что по делу с взрывом задержаны пять человек. Ну он обрадовался, что вот теперь от него отстанут, НО ОКАЗАЛОСЬ ЧТО ОН ОДИН ИЗ ТЕХ ЛЮДЕЙ. То есть он свой арест из телика узнал. Антитеррор я е*у, аресты как у Бога.

Второй веселый тип – гражданин Украины, фермер Херсонской области. Он вообще не имел никакого отношения к взрыву, просто что-то там себе провез во ВТОРОЙ РАЗ из Грузии и был достаточным идиотом, чтобы рассказывать об этом всем. Кто-то настучал следствию. Получил звонок от рсн, и вместо того чтобы свалить нхй огородами, поехал сам в Крым. Также жил в отеле несколько дней, пока не арестовали. Что у человека в голове? Опилки?

Чувак, который искал склад для груза в Армавире, где груз забросили в новую фуру также гражданин Украины. Ну тут все понятно ватный еблн. который с началом войны уехал в Крым ради стабильности, конечно, по зеленому гудку явился и был арестован. Тип давшего номер этого ватного васяна владельцу логистической компании также был арестован. За то, что дал номер.

Владелец логистической компании сам узнал взрыв, сам поехал в ФСБ, сам их убедил, что он причастен к перевозке, что это он заказал фуру. Ну, конечно, также был арестован.

Причем же люди понимали, что в их действиях нет состава преступления и понимали, что при такой организации схемы не будет фактических известных обвиняемых. Но ведь кто-то должен сесть? И ни у кого в голове не стрельнуло включить педали. Ни у кого. Ни один из типов которых задержали, не чухнул. НИ ОДИН.

Феерические васяны.

Здоровье, как говорится, всем погибшим за нанороссию.