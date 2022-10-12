ФСБ нашла "виноватых" во взрыве на Крымском мосту: доказательства сомнительны (фото, видео)

Российские "безопасники" заявили, что груз возили по миру

ФСБ рф ускоренно провело расследование взрыва на Крымском мосту — опубликованы результаты. Во всем традиционно обвинили Украины. Даже больше — назначили лично ответственным за организацию главу украинской разведки Кирилла Буданова.

О задержании ФСБ еще восьми подозреваемых сообщают российские СМИ. Среди них — пятеро россиян, трое граждане Украины и Армении. Среди якобы участников также гражданин Грузии. Всего причастных якобы 12.

Взрывное устройство якобы располагалось в грузовике с рулонами пленки. Она попутешествовала — ее в начале августа отправили из Одессы в болгарский порт, затем в Грузию, потом в Армению, а конечный получатель — фирма в Крыму. ФСБ считает, что взрывчатка была спрятана в 22 паллетах пленки весом более 22 тонн.

Пользователи в сети заметили несоответствие якобы рентгена грузовика, взорвавшего Крымский мост, и реального вида машины, проходивший досмотр.

Рентген грузовика

Кроме Кирилла Буданова, россияне подозревают украинцев Михаила Цюркало, Дениса Ковача, Романа Соломко, грузин Сандро Иносаридзе и брокера Левана, армянина Артура Терчаняна. В машину устройство загрузили якобы седьмого сентября. По словам ФСБ контролировал передвижение взрывчатки и координировал все сотрудник ГУР МОУ. Симкарта якобы была зарегистрирована на Сергея Андрейченко из Кременчуга.

Фото, опубликованные россми

Ранее "Телеграф" сообщал, что в США не связывают взрыв на Крымском мосту с активизацией ракетных ударов по Украине. В самой россии уже начали изучать насколько россияне готовы сражаться за оккупированный полуостров.