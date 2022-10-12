ФСБ знайшла "винних" у вибуху на Кримському мості: докази сумнівні (фото, відео)

Російські "безпеки" заявили, що вантаж возили світом

ФСБ росії прискорено провело розслідування вибуху на Кримському мосту — опубліковано результати. У всьому традиційно звинуватили Україну. Навіть більше – призначили особисто відповідальним за організацію голову української розвідки Кирила Буданова.

Про затримання ФСБ ще вісім підозрюваних повідомляють російські ЗМІ. Серед них п’ятеро росіян, троє громадян України та Вірменії. Серед нібито учасників також громадянин Грузії. Усього ж причетних нібито 12.

Вибуховий пристрій нібито був у вантажівці з рулонами плівки. Вона подорожувала — її на початку серпня відправили з Одеси до болгарського порту, потім до Грузії, потім до Вірменії, а кінцевий отримувач — фірми в Криму. ФСБ вважає, що вибухівку було заховано у 22 палетах плівки вагою понад 22 тонни.

Користувачі в мережі помітили невідповідність нібито рентгена вантажівки, що підірвала Кримський міст, і реального виду машини, яка проходила огляд.

Рентген вантажівки

Окрім Кирила Буданова, росіяни підозрюють українців Михайла Цюркало, Дениса Ковача, Романа Соломка, грузинів Сандро Іносарідзе та брокера Левана, вірменина Артура Терчаняна. У машину пристрій завантажили нібито сьомого вересня. За словами ФСБ контролював пересування вибухівки та координував усі співробітник ГУР МОУ. Сімкарта нібито була зареєстрована на Сергія Андрійченка із Кременчука.

Фото, опубліковані россми

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у США не пов’язують вибух на Кримському мосту з активізацією ракетних ударів по Україні. У самій росії вже почали вивчати наскільки росіяни готові боротися за окупований півострів.