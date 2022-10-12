Ілюзії похитнулися: у росії почали вивчати думку населення про "втрату" Криму

Російській владі цікаво, наскільки населення готове боротися за Крим

У кремлі після нещодавнього вибуху на мосту через Керченську протоку розпочали вивчення настроїв населення щодо повернення Криму під контроль України.

Як повідомляє створений Силами спеціальних операцій ЗСУ Центр національного опору, тим самим російська влада хоче дізнатися, як їхні громадяни сприймуть подібну поразку і чи готові вони захищати Крим.

Зазначається, що вибух на мосту, який з’єднує окупований півострів з росією, похитнув ілюзію про те, що Москва здатна забезпечити мир і стабільність у Криму, а тому було вирішено провести термінове вивчення думки населення.

Зокрема, найбільш російська влада цікавить те, чи готові їхні громадяни воювати проти України у разі втрати контролю над півостровом, оскільки, за попередніми даними, в самому Криму населення незадоволене мобілізацією і до війни не готове. Також окупантів непокоїть діяльність місцевого підпілля.

"Поки невідомо, чи росіяни використовують результати дослідження публічно. Але якщо це станеться, то ключовою тезою такої публікації буде те, що "російський народ готовий боротися за Крим", — йдеться в повідомленні.

Результати дослідження мають з’явитися у середині жовтня.

Як повідомлялося раніше, про вибух на Кримському мості стало відомо вранці 8 жовтня. Згідно з записами з мосту там вибухнула вантажівка з вибухівкою, проте залишається невідомою, як вона туди потрапила, оскільки росіяни заявляли, що ретельно перевіряють усі транспортні засоби, які заїжджають на міст.

Його пошкодження помітно обмежує можливості російського угруповання військ на півдні України, оскільки унеможливлює швидке перекидання постачання та резервів з території Росії через Крим.