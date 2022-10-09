Вибух на Кримському мості поставив путіна перед вибором

Постачання військ окупантів порушується, залишається один повноцінний шлях

Російський диктатор володимир путін після вибуху на Кримському мосту, який частково зруйнував автомобільне полотно і пошкодив залізничне, опинився перед вибором. Він пов’язаний із російською окупацією півдня України.

Як пише CNN, вибух показує, що ключовий залізничний маршрут до Криму і далі до лінії фронту в Херсоні дуже вразливий для майбутніх атак з боку України. Перешкода у русі з переправи впливає на здатність росії вести війну на півдні України, де триває контрнаступ.

Без мосту російські військові будуть серйозно обмежені у своїх можливостях доставляти паливо, обладнання та боєприпаси російським частинам, що борються у Херсонській та Запорізькій областях. При цьому військове постачання півострова за допомогою переправи поромом посилить навантаження на єдину материкову залізничну колію через Мелітополь вздовж окупованого узбережжя Азовського моря. Він також під загрозою.

Українські військові, своєю чергою, продовжують методично знищувати залізничні вузли логістики окупантів. Ізюм, Лиман, удари по більш далеких цілях, таких як Іловайськ. На цьому тлі путін повинен буде ухвалити рішення, що робити з частинами, що відступають, у Херсонській області та з Кримом. "Путін стоїть перед важким вибором: зміцнити його коштом виснажених сил, які стикаються з проблемами поповнення запасів, або частково вивести свої збройні сили, щоб гарантувати, що їх значні ресурси на півострові не будуть відрізані", — зазначається у статті.

У зв’язку з вибухом Кримського мосту на частині півострова окупанти збільшили рівень терористичної загрози, а слідкувати за спорудженням довірили ФСБ РФ. Попри те, що офіційно Україна не коментувала причетність до вибуху, багато хто вважав, що саме українські спецслужби за ним стоять.