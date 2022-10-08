З’явилася реакція путіна на підрив Кримського мосту: подробиці

Охорону мосту та інших об’єктів посилюють

Російський диктатор Володимир Путін вирішив посилити охорону Кримського мосту після вибуху, що стався напередодні.

Як повідомляють російські ЗМІ, повноваження щодо організації та координації заходів щодо захисту транспортного переїзду через міст покладено на ФСБ. Зазначається, що окрім мосту було вирішено посилити захист енергомоста та газопроводу, які з’єднують росію з окупованим півостровом.

Водночас окупаційна "влада" Криму ухвалила рішення з 8 до 23 жовтня ввести на півострові "жовтий" рівень терористичної небезпеки в Армянську, Джанкої, Красноперекопську, а також у Джанкойському та Красноперекопському районах.

Таке ж рішення було ухвалено для Темрюкського району Краснодарської області росії, саме там знаходиться Кримський міст. При цьому влада регіону закликає утриматися від мандрівок у бік півострова.

Як повідомлялося раніше, про вибух на Кримському мості стало відомо вранці 8 жовтня. Згідно з попередньою версією, там вибухнула вантажівка з вибухівкою, проте залишається невідомим те, як вона туди могла потрапити, оскільки всі транспортні засоби, які заїжджають на міст, піддаються ретельній перевірці.

У ЗМІ вже з’явилися чутки про те, що цей вибух справа СБУ, хоча сама спецслужба цю інформацію не підтверджувала. Тим часом радник голови ОПУ Михайло Подоляк висловив думку, що вибух був влаштований самими росіянами на тлі конфлікту між ФСБ і Міноборони, що зростає.