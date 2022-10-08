Вибух на Кримському мості - справа рук СБУ? Про що дізналися ЗМІ

Офіційно СБУ не підтверджує таку інформацію

Зранку, 8 жовтня, стався потужний вибух Кримського мосту, який росія незаконно побудувала через Керченську протоку після окупації півострова. Деякі українські політики вже прокоментували ситуацію, де натякнули, що Збройні сили України можуть стояти за цією подією. За неофіційною інформацією, яка з'явилася пізніше, підрив мосту — це спецоперація Служби безпеки України.

Про це повідомляють українські засоби масової інформації, зокрема, "РБК-Україна" та "Українська правда" з посиланням на анонімного співрозмовника в правоохоронних органах. У відомстві прямо не коментують цю ситуацію, але натякають, що мають відношення до цієї операції. У своєму Telegram-каналі Служба безпеки опублікувала фото пошкодженого мосту, прокоментувавши його жартівливим віршем.

"Світає, / Міст гарно палає; / Соловейко у Криму / СБУ зустрічає. Сьогодні — чудовий привід, щоб трішки перефразувати слова нашого Кобзаря", — йдеться в повідомленні.

Повідомлення відомства

Як повідомляв "Телеграф" раніше, російським пропагандистським ЗМІ розіслали "методичку" з рекомендаціям щодо освітлення вибуху на Кримському мості у виданнях. Більшість з них дотримуються вказівок.