"Спливав крейсер "Москва"?": у мережі щосили жартують з "бавовни" на Кримському мосту

Пожежа на переправі через Керченську протоку стала головною подією дня для багатьох наших співвітчизників

Потужний вибух на Кримському (Керченському) мосту, який стався на світанку 8 жовтня, є однією з подій, що найбільш обговорюються останнім часом. Багато українців давно чекали на цю подію, тому й дуже радіють її факту. Більше символізму в цьому вони бачать, що "бавовна" прогриміла наступного дня після 70-річчя диктатора володимира путіна як своєрідний подарунок головному окупанту.

"Телеграф" промоніторив соціальні мережі та зібрав найяскравіші реакції на вибухи на Кримському мосту. Сподіваємося, що більшість із них обов’язково піднімуть вам настрій.

Для початку трохи офіційної реакції українських чиновників. Першим прокоментував "негативну побудову" переправи через Керченську затоку радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. Він наголосив, що цей інцидент — лише початок.

Досить оригінальною реакцією відзначився і секретар РНБО Олексій Данілов. Він натякнув, що такі вибухи справді стали чудовим подарунком путіну від усього українського народу.

Не залишився осторонь і голова "Монобанку" Олег Гороховський. Як презент клієнтам фінустанови, він анонсував новий дизайн картки, де зображена пожежа на мосту.

Обминути тему кримської "бавовни" не зміг і головний український кулінар Євген Клопотенко. Він дуже оригінально пояснив причину вибухів на одній із головних гордостей путінського режиму.

Ну а далі пропонуємо вам добірку реакцій, мемов та жартів, які вже з’явилися від різних користувачів мережі. Можна не сумніватися, що ця колекція лише зростатиме і поповнюватиметься найближчим часом.

До речі, головними героїв мемів роблять не лише сам міст, а й багатьох українських політиків.

Не обійшлося і без кумедних відео на тему.

Раніше "Телеграф" розповідав, як на вибухи на Кримському мості відреагували звичайні росіяни. Спойлер — багато паніки та ненависті у бік українців.

Також ми показували момент самої "бавовни" на переправі і пояснювали, в чому її головна дивина.