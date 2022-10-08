"Зовсім скоро зустрінеться з Кобзоном": таролог назвала дату смерті путіна

Таролог зазначила, що путін залишилося зовсім небагато.

Українці — це дуже добрий та доброзичливий народ, проте якщо з ними себе також. А якщо на нас іти зі зброєю, як це зробив російський диктатор володимир путін, нічого хорошого чекати не варто. Не дивно тепер, що одним із найпопулярніших бажань в Україні є смерть лідера рф.

Відомий таролог Людмила Хомутовська в інтерв’ю для "Таня+" також не оминула цю тему і спрогнозувала ймовірні терміни того, коли ж весь світ попрощається з володимиром володимировичем. Зазначимо, що чекати залишилося не так вже й довго, але, на жаль, це не сьогодні і не завтра.

"Я думаю, що це свято буде за місяць-два. Ми чекаємо на цю концертну програму Кобзона для Путіна", — сказала Хомутовська.

Як саме це буде, від чого помре російський диктатор — таролог не уточнила.

Раніше астролог Дмитро Уранус розповів, що буде з росією найближчим часом і як країна-агресор розплачуватиметься за свої злочини.