"Хрест у торт не забудьте вставити": українці вітають путіна з 70-річчям жартами та мемами

Українські громадяни дуже мирні та доброзичливі, але явно не коли один московський карлик загрожує їхнім життям

У суботу, 7 жовтня, російський кривавий диктатор Володимир Путін святкує своє 70-річчя. Чимало українців хотіли б, щоб цей політик не дожив до такої круглої дати, але реальність диктує свої правила. Тому поки ЗСУ продовжують свій контрнаступ, мирні громадяни активно "вітають" путіна з днем народження. І роблять це так, як вміють лише українці — із гострими жартами, сміхом та великою кількістю мемів.

"Телеграф" вирішив зібрати воєдино найкращі реакції наших співвітчизників на "свято" кремлівського діда, щоб і ви підняли собі настрій цього дня. Війна триває, проте трохи веселощів не зашкодить, а навпаки — зміцнить нашу нервову систему.

Очікувано, що більшість "привітань" містять у собі уїдливі побажання якнайшвидшої смерті або справедливого покарання на міжнародному трибуналі. Звичайно ж, не такої "народної любові" від українців колись бажав собі путін, тільки змінити вже нічого не вийде.

Один з варіантів "упаковки" для іменинника

Українці йдуть у світле майбутнє

До речі, варто відзначити, що 7 жовтня символічний день календаря. Адже саме сьогодні відзначається Всесвітній день бавовни. Цілком закономірно, що багато українців очікують якоїсь масштабної "бавовни" на російських позиціях — щоб влаштувати володимиру путіну явно незабутнє видовище в ювілей.

Частину ж із поздоровлень навіть описувати не хочеться. Їх краще всього бачити самостійно.

Зазначимо, що для путіна його 70-й день народження є вельми сакральною датою. Експерти вважають, що саме до цієї дати він намагався встигнути із проведенням "псевдореферендумів" та анексією українських областей.