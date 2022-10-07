"Хрест у торт не забудьте вставити": українці вітають путіна з 70-річчям жартами та мемами
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Українські громадяни дуже мирні та доброзичливі, але явно не коли один московський карлик загрожує їхнім життям
У суботу, 7 жовтня, російський кривавий диктатор Володимир Путін святкує своє 70-річчя. Чимало українців хотіли б, щоб цей політик не дожив до такої круглої дати, але реальність диктує свої правила. Тому поки ЗСУ продовжують свій контрнаступ, мирні громадяни активно "вітають" путіна з днем народження. І роблять це так, як вміють лише українці — із гострими жартами, сміхом та великою кількістю мемів.
"Телеграф" вирішив зібрати воєдино найкращі реакції наших співвітчизників на "свято" кремлівського діда, щоб і ви підняли собі настрій цього дня. Війна триває, проте трохи веселощів не зашкодить, а навпаки — зміцнить нашу нервову систему.
Очікувано, що більшість "привітань" містять у собі уїдливі побажання якнайшвидшої смерті або справедливого покарання на міжнародному трибуналі. Звичайно ж, не такої "народної любові" від українців колись бажав собі путін, тільки змінити вже нічого не вийде.
До речі, варто відзначити, що 7 жовтня символічний день календаря. Адже саме сьогодні відзначається Всесвітній день бавовни. Цілком закономірно, що багато українців очікують якоїсь масштабної "бавовни" на російських позиціях — щоб влаштувати володимиру путіну явно незабутнє видовище в ювілей.
Частину ж із поздоровлень навіть описувати не хочеться. Їх краще всього бачити самостійно.
Зазначимо, що для путіна його 70-й день народження є вельми сакральною датою. Експерти вважають, що саме до цієї дати він намагався встигнути із проведенням "псевдореферендумів" та анексією українських областей.