ЗСУ контратакують під Куп’янськом та на Луганщині: актуальні карти боїв в Україні

Окупанти не зможуть зламати дух українців ні дронами, ні спробами наземних атак, ні ракетними ударами

На ранок п’ятниці, 7 жовтня, українські військовослужбовці продовжили контрнаступ на сході Харківщини — в основному під Куп’янськом. Також є успіхи у наших захисників вздовж траси Кремінна-Сватове, що проходить на Луганщині. Неспокійно і в Донецькій області — там росіяни намагаються давити силою і навіть подекуди під Бахмутом досягли успіху в цьому. Натомість на півдні у загарбників трохи панічні настрої: через нещодавній провал у утриманні стратегічно важливих населених пунктів вони посилено будують укріплення, намагаючись збудувати оборону Херсона.

Про це та багато іншого розповіли аналітики Інституту вивчення війни (США), складаючи карти свіжих боїв в Україні минулої доби. Крім того, фахівці відзначили збільшену кількість повітряних атак за допомогою іранських дронів, проте це навряд чи допоможе армії рф зламати хід війни.

Свіжа карта боїв в Україні 7 жовтня

Східна Україна

Загалом картина на сході країни має вельми позитивний вигляд — як мінімум завдяки продовженню контрнаступу ЗСУ в Харківській області, в районі Куп’янська. На окремих кадрах із геолокацією в мережі можна помітити українських військових, які перебувають у Глушківці, населеному пункті за 14 км від Куп’янська. Це свідчить про круговий обхід цього населеного пункту нашими бійцями, що дозволяє зачищати якнайбільше території.

При цьому не зупиняється просування українських захисників і в Луганській області, хоча це й не подобається російським загарбникам. Головна увага на цьому напрямі зараз приділяється ділянці Кремінна-Сватове. Росіяни все ще брешуть і вигадують фантастичні цифри щодо кількості наших військових — аби продовжувати обманювати мирних жителів, яких залякали та промили мізки. Із останньої інформації — під Кремінну "помістили" близько 10 тисяч бійців ЗСУ, які нібито вже готові атакувати.

Карта боїв на Харківщині та Луганщині 7 жовтня

Тривають бої і на Донеччині. Цілком імовірно, що окупанти мають дрібні успіхи під Бахмутом. Принаймні пропагандисти заявляли про захоплення Зайцевого, але офіційного підтвердження з боку України про це не було. При цьому в Генштабі підтверджують ведення боїв у районі Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Одрадівки, Майорська та самого Зайцевого. Також зафіксовано військові сутички у районі Авдіївки, Красногорівки та на південному заході від Донецька.

Карта боїв на Донбасі 7 жовтня

Південь України

Російські військові після тактичного провалу на херсонському напрямі почали облаштовувати оборонні позиції на півночі Херсона. Особливо це стосується району Берислава та Нової Каховки. Втім, не скрізь подібне зміцнення виходить ефективним, адже українські захисники місцями намагаються прорватися та серйозно атакують супротивника.

Не виключено, що поряд із Посад-Покровським та Олександрівкою проводяться певні українські перегрупування для подальшого просування ЗСУ углиб Херсонщини. Також є інформація, що нібито російські позиції в Новогригорівці (25 км від Херсона) були атаковані українськими військовослужбовцями. Дані надходили з російських джерел, тому підтвердити їхню реалістичність неможливо. Натомість у ОК "Південь" зазначили, що минулої доби противник тричі влаштовував безпосередні бої з українськими воїнами. Спроба штурму в районі Зелений Гай — Тернові Поди закінчилася для ворога плачевно, йому довелося відступити.

Карта боїв за Херсон 7 жовтня

Не зникає й вогневий контроль над основними логістичними шляхами окупантів — так напередодні повідомлялося про удари по багатостраждальному Антонівському мосту, який росіяни, незважаючи на небезпеку, продовжують використовувати у своїх цілях.

Крім цього, зафіксовано обстріли з боку росіян у Запорізькій, Дніпропетровській та Миколаївській областях. Терор мирних жителів — одна з найулюбленіших розваг супротивника.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" розповідав, коли українці можуть розраховувати на звільнення Херсона від російської окупації. Імовірні терміни озвучили американські аналітики.

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