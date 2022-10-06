Визволення Херсона не за горами? У США вказали на важливий момент

У США вважають, що "сезон бойових дій" на півдні добігає кінця

У США прогнозують, що вирішальна битва за південні області має відбутися до кінця поточного року.

Як йдеться у матеріалі Financial Times, сенатор-демократ з комітету з міжнародних відносин Кріс Мерфі повідомив, що на півдні України ЗСУ здобувають перемоги та мають перевагу, а тому їм варто продовжувати її використовувати до завершення "сезону бойових дій".

Американські офіційні особи зазначають, що в останні три роки земля в цьому регіоні не промерзала, а це означає, що з настанням холодів ґрунт перетвориться на в’язку кашу. Це змусить і ЗСУ та росіян покладатися лише на основні дороги та зробить їх уразливими до атак.

При цьому аналітики та офіційні особи США сходяться на думці, що з середини листопада українські захисники зможуть звільнити Херсон, а в оборонному відомстві країни зазначають, що в окупантів спостерігаються великі проблеми з логістикою та інфраструктурою, що може зіграти на руку ЗСУ.

Водночас повідомляється, що на півдні українцям доведеться штурмувати укріплені позиції, що створюватиме проблеми навіть попри низький бойовий дух окупантів.

Як повідомлялося раніше, українські військові продовжують успішно просуватися на Херсонщині, не зупиняючи наступ на сході. Їм удалося звільнити кілька населених пунктів на східному березі Інгульця. Росіяни відступають на південь у бік Херсона.