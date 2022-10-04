ЗСУ провели успішну операцію на Херсонщині: з’явився список звільнених населених пунктів

ЗСУ продовжують очищати українську землю від російської навали

Українські військові провели успішну наступальну операцію в Херсонській області та наразі вже відомо про кілька звільнених населених пунктів.

Так, згідно з повідомленням пресслужби Оперативного командування "Південь", офіційно підтверджується звільнення восьми населених пунктів Бериславського району.

Йдеться про Любимівку, Хрещенівку, Золоту Балку, Біляївку, Українку, Велику Олександрівку, Малу Олександрівку, Давидов Брід.

Варто зазначити, що, судячи з карти, яку в ОК "Південь" прикріпили до допису, звільнено набагато більшу кількість населених пунктів, але, мабуть, говорити про це поки що зарано.

Як повідомлялося раніше, 2 жовтня стало відомо, що ЗСУ прорвали лінію оборони окупантів у Херсонській області. Станом на 4 жовтня відомо про те, що їм там вдалося звільнити кілька населених пунктів та суттєво відтіснити росіян.

У ССО ж говорили, що особливості географії та розташування населених пунктів на півдні України змушує ЗСУ застосовувати зовсім іншу тактику ведення бою, ніж, наприклад, у східних областях.