ЗСУ вибивають росіян одразу за декількома напрямками: актуальні карти боїв в Україні

Контрнаступ ЗСУ триває

Українські військові продовжують відсувати росіян у районі Лимана та на Херсонщині. Є ймовірність того, що вони перетнули адмінкордон Луганської області у бік Кремінної. Туди відійшли частини, що відступали з Лимана.

Як йдеться у звіті Інституту вивчення війни, просування ЗСУ йде на лінії річки Оскіл — Кремінна, а на Херсонщині є просування на півночі області.

При цьому росія від своїх амбіцій із захоплення українських територій не відмовляється і висловлює бажання рухатися далі.

Карта бойових дій в Україні

Схід України

На Харківщині триває наступ не схід і північний схід від Куп’янська. Також українські військові зміцнили свої позиції у адмінкордону Харківської та Луганської області на захід від Сватового. Українські війська вже у Боровій та Шиківці. Ізюмське та Дружелюбівка за 25 км від Сватового можуть також уже контролюватись українськими військами.

У районі Лимана ЗСУ просуваються до кордону з Луганською областю — вони йдуть за 10 км на захід від неї. Також наголошується, що українські війська просунулися біля траси Сватово-Кремінна. Саме туди втекли з Лиману російські війська. В окупаційних колах також є чутка про просування української армії у напрямку Лисичанська.

Карта контрнаступу на сході України

На Донеччині російські війська продовжують безуспішні спроби прориву в районі Бахмута та Авдіївки. Ракетні удари та артилерійські дуелі в регіоні продовжуються

Карта бойових дій на Донеччині

Південь України

Українські війська продовжують просування та звільнення населених пунктів на півночі Херсонської області. Просування зафіксовано у бік Нової Каховки. Щодо інших операцій у регіоні про них відомо мало. Попередньо українським військам вдалося вийти до Олександрівки (35 км від Херсона), а також закріпити позиції у лісосмузі між Білогіркою та Давидовим Бродом.

Українські військові успішно ліквідують склади, командні пункти та місця скупчення техніки окупантів. Російські військові завдають ударів не лише по військових позиціях, а й по містах — Дніпру, Запоріжжю, Очакову, Миколаєву, Нікополю. Для атак іноді використовують іранські дрони.

Карта контрнаступу на півдні України

Раніше "Телеграф" повідомляв, що через програші на фронті у російської пропаганди проблеми пояснювати неуспіхи стає все складніше. Головним ворогом уже починають називати захід загалом з огляду на те, що союзники допомагають Україні озброєння. Ось і в новому пакеті від США приїде чимало смертоносної зброї. Зокрема, передадуть бойові машини з протимінним захистом та HIMARS, які поїдуть до України зараз.