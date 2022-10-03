Пропаганда росії пробуксовує через успіхи ЗСУ: військовий експерт розказав, що буде далі

Тарас Жовтенко проаналізував "Телеграфу" нокдаун, завданий інформаційній стратегії кремля

Інформаційна політика рф має певні ознаки шоку від провалу стратегічних цілей путіна в Україні, як у військовому, так і в інформпросторі. А кремль виявився зовсім неготовим до програшу у війні.

Таку думку "Телеграфу" висловив військовий експерт Тарас Жовтенко, коментуючи зміну тону російської пропаганди після невдач армії рф на Харківщині та Лимані.

"Інформаційна політика кремля, пропагандистська машина і стратегія пропагандистів, які були запущені на повну потужність, зрозуміло, ще раніше — до 24 лютого, — з початком повномасштабного вторгнення були доведені до піку. Зміна тону це свідчення того, що дана стратегія чим далі, тим більше починає пробуксовувати. Тому що не була розрахована та таку тривалість конфлікту, і очевидно, що не було ніякого плану "Б" на випадок, коли всі стратегічні цілі рф на полі бою посипляться. Як це сталося буквально вже в перші тижні на початку вторгнення. Очевидно, що ні російська пропагандистська машина, ні їхня стратегія інформаційного впливу не передбачали такого розвитку подій. Було вже дуже багато фактів, які свідчать про те, що росіяни, умовно кажучи, вже кілька разів перевзувалися на ходу. Мінялися цілі "спецоперації" і т.д… Тепер вже, виходячи з останніх заяв президента рф, це взагалі війна мало не тотально з усім Заходом. З зовсім іншими цілями і т.д.", — наголошує він.

За словами експерта, стає зрозумілим, що жодні пропагандистські наративи під програш рф не готові. А коментарі з певним розпачем російських пропагандистів це відображення того, що в росії починають усвідомлювати неготовність і розуміти той факт, що у неї може не вистачити ресурсів, "навіть інформаційного, щоб тримати хоча б оцей пропагандистський фон".

"Тому що, умовно кажучи, те, про що заявив путін під час виступу в день "приєднання" окупованих українських територій, то насправді нового нічого він не сказав. Але якщо порівнювати цей наратив з форматом російської пропаганди, який був прив'язаний до війни в Україні, то це кардинально різні речі. Це зовсім інший рівень конфлікту, протистояння. Відповідно, зрозуміло, під це мала б бути виписана стратегія пропаганди, стратегія інформаційно-психологічного впливу тощо. Її немає, як нема військової стратегії, яка б цьому відповідала, немає розуміння, як використовувати ядерну зброю/ядерний шантаж вже в цих нових умовах. Думаю, зараз такий етап, коли російські еліти усвідомлюють оцю невідповідність реальній ситуації (причому повернутої, знову ж таки, з подачі їхнього лідера) їхнім ресурсам та відповідно їх стратегії. Думаю, за певний час це вирівняється, і вони знайдуть можливість, як реагувати в цих нових умовах. Але поки що ця розгубленість проявляється саме таким чином", — каже експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, як доводиться жити українцям в окупованому Лисичанську, де росіяни встановлюють свої порядки, замість того, аби налагодити низку важливих для життя сфер, які перебувають у вкрай занедбаному стані.

Також ми розповідали, як жителі окупованого Лисичанська приймали російських пропагандистів, даючи психологічний бій пропутінським поплічникам.