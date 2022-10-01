Офіційно: ЗСУ увійшли до Лимана, військові повідомили деталі
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1525
Бої у Лимані все ще йдуть
У суботу, 1 жовтня, на 220 день повномасштабного вторгнення рф українські сили оборони зайшли в Лиман (Донецька область).
Про це повідомив речник східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий у телемарафоні, передає ВВС. За його словами, у місті ще тривають бої.
"Інформація і те відео, яке ви бачили зі стелою — це правда. Ми вже в Лимані. Але йдуть бої. Деталі будуть пізніше", — сказав він.
Напередодні у мережі розповсюдилися кадри, на яких українські солдати встановлюють національний прапор на стелу під назвою міста.
У рф 1 жовтня повідомили, що нібито забрали свої війська з міста через загрозу оточення.
"У зв’язку зі створенням загрози оточення союзні війська були відведені з населеного пункту Червоний Лиман на вигідніші рубежі", — цитує міноборони рф РИА Новости.
Додамо, вранці 1 жовтня Череватий повідомляв про оточення Лимана та звільнення кількох населених пунктів навколо нього.
"Російське угруповання в районі Лимана оточене. Населені пункти Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве, Ставки — звільнені ", — заявив Череватий.
Нагадаємо, українська влада повідомляла про повне оточення Лимана 1 жовтня. У "котлі" опинилися тисячі окупантів. В Інституті вивчення війни в суботу заявили, що Лиман буде звільнено протягом найближчих 3 діб.