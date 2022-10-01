Оточення чи захоплення Лимана – питання кількох днів: актуальні карти боїв в Україні

Ситуація на всіх напрямках фронту дуже динамічна

Українські військові наближаються до Лимана. В Інституті вивчення війни вважають, що Лиман буде захоплений і оточений протягом найближчих трьох діб.

У звіті наголошується, що щодо ситуації на Херсонському напрямку українські військові зберігають оперативне мовчання. Росіяни продовжують атаки на Донеччині.

Окупанти продовжують стягувати в Україну мобілізованих та обстрілювати українські міста. Напередодні у Запоріжжі вони атакували гуманітарний конвой.

Карта боїв в Україні

Схід України

Експерти Інституту припускають, що ЗСУ, ймовірно, знадобиться до 72 годин, щоб захопити чи оточити Лиман. Російські військові продовжують відступати від міста на Донеччині. Вже звільнено Дробишево, Ямпіль — на відстані 6 та 13 км від Лимана відповідно. Українські військові також беруть під контроль траси, а також блокують артилерією шлях відходу росіян на дорозі Кремінна-Торське. Російські дані про направлення до цього району підкріплення суперечливі. Повідомляється, що частина ворогів, що прибувають, — свіжомобілізовані.

Наступ у районі Куп’янська на східному березі Оскола продовжується, ворог обстрілює прилеглі села. У Луганській області російські війська продовжують зазнавати втрат через удари HIMARS, зокрема, під Алчевськом на заводі, де росіяни організували базу.

Карта бойових дій у районі Лимана

Ворог продовжує атакувати по землі на Донеччині — відбити напад вдалося в районі Бахмута. Штурм йшов північний схід, південь і південний схід від міста. Обстріли продовжуються по всій лінії фронту.

Карта бойових дій у районі Бахмута

Південь України

Російські війська на півдні України перебувають у позиції оборони. Вони намагаються відновити мостові переправи через Дніпро та стягувати до Херсона додаткові сили. Військові дії відзначені біля річки Інгулець та на південь від кордону Херсонської та Дніпропетровської областей.

Ворог продовжує атакувати артилерією та ракетами багато населених пунктів — Запоріжжя, Миколаїв, Дніпро, Кривий Ріг, Нікополь під ударами росіян. Крім ракет С-300 та інших типів, вони продовжують використовувати іранські безпілотники в атаках.

Карта боїв на півдні

Як раніше повідомляв "Телеграф", глава розвідки Кирило Буданов вважає, що вже наступної весни ЗСУ вийде на кордони 1991 року. Військові експерти також вважають, що у Росії не вийде довго продовжувати війну через внутрішні проблеми.