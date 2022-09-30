ВСУ вже під Лиманом: з’явилася інформація про звільнення важливого селища

Від Дробишево до Лимана менше десяти кілометрів

Українські захисники продовжують успішний наступ у Донецькій області та закрили котел навколо Лимана, а за неофіційними даними вже вибили окупантів із населеного пункту Дробишеве.

Так, у телеграм-каналі "Оперативний ЗСУ" з’явилося повідомлення про звільнення цього селища, а разом з ним з’явилося і відео з українськими захисниками.

Автор відеозапису повідомив, що кадри було знято 30 вересня, а Дробишево було звільнено силами 81-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ.

Офіційного підтвердження цієї інформації поки що не надходило.

Варто зазначити, що від центру Лимана до центру Дробишева лише 9 кілометрів.

Як повідомлялося раніше, у п’ятницю, 30 вересня, стало відомо, що ЗСУ взяли Лиман в оперативне оточення, водночас з’явилася інформація, що українські підрозділи зайшли до Ямполя. Втрата міста матиме стратегічні наслідки для російських окупантів, крім того, спроби вирватися з оточення неминуче закінчаться їм важкими втратами, оскільки єдиний шлях для відступу перебуває під вогневим контролем ЗСУ.