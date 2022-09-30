ВСУ вже під Лиманом: з’явилася інформація про звільнення важливого селища
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Від Дробишево до Лимана менше десяти кілометрів
Українські захисники продовжують успішний наступ у Донецькій області та закрили котел навколо Лимана, а за неофіційними даними вже вибили окупантів із населеного пункту Дробишеве.
Так, у телеграм-каналі "Оперативний ЗСУ" з’явилося повідомлення про звільнення цього селища, а разом з ним з’явилося і відео з українськими захисниками.
Автор відеозапису повідомив, що кадри було знято 30 вересня, а Дробишево було звільнено силами 81-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ.
Офіційного підтвердження цієї інформації поки що не надходило.
Варто зазначити, що від центру Лимана до центру Дробишева лише 9 кілометрів.
Як повідомлялося раніше, у п’ятницю, 30 вересня, стало відомо, що ЗСУ взяли Лиман в оперативне оточення, водночас з’явилася інформація, що українські підрозділи зайшли до Ямполя. Втрата міста матиме стратегічні наслідки для російських окупантів, крім того, спроби вирватися з оточення неминуче закінчаться їм важкими втратами, оскільки єдиний шлях для відступу перебуває під вогневим контролем ЗСУ.