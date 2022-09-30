Велика перемога України: з'явилися нові відомості щодо ситуації під Лиманом

В Офісі президента нагадали про Іловайськ і зазначили, що тепер російській владі доведеться просити Україну

У п'ятницю, 30 вересня, майже одразу після заяви Путіна про анексію чотирьох областей України, стало відомо, що Збройні сили України взяли в оточення російські підрозділи у Лимані (Донецька область).

Про це під час брифінгу повідомив уповноважений з питань зниклих безвісти осіб Олег Котенко.

"Населений пункт на Донеччині — Лиман наші військовослужбовці взяли в "кільце". Це дуже велика наша перемога", — заявив він.

На перемогу ЗСУ в Лимані натякнув також голова Офісу президента України Андрій Єрмак. У власному Telgram-каналі він опублікував фото з казаном, під яким палає вогнище. Додамо, що російською мовою казанок — це "котелок".

Натяк Єрмака на ситуацію в Лимані

Тим часом радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у власному Twitter нагадав світу про Іловайську трагедію, яка сталася у 2014-му році. І зазначив, що тепер російській владі, яка тоді віддала наказ про розстріл українських військових, які склали зброю і виходили з котла, доведеться просити Україну випустити армію РФ з Лимана.

"Вісім років тому російські військові оточили наших під Іловайськом. Наші хлопці погодилися здатися без зброї. Але Росія порушила своє слово. Колону розстріляли. Сьогодні РФ доведеться просити вихід з Лиману. Тільки якщо, звичайно, у Кремлі дбають про своїх солдатів", — написав Подоляк.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за кілька днів до цього російським військовим пророкували оточення у Лимані, якщо вони звідти не вийдуть. І пророцтво здійснилося. За цим стояла величезна робота Збройних сил України, які проривалися у цьому напрямку протягом тижня. Тим часом військовий оглядач та блогер Олександр Коваленко заявив, що Силам оборони України вдасться досить швидко відвоювати і Луганську область, де контрнаступ ЗСУ і не припинявся.