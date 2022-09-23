ЗСУ прориваються до Лимана, але їх тіснять під Бахмутом: свіжі карти боїв

Найбільш непростою зараз є ситуація на Донбасі – росіяни намагаються нав’язати свої правила гри

Україна продовжує протистояти російському навалі і з гордістю зустрічає черговий, уже 212-й день повномасштабної війни з окупантами. Наразі нашим захисникам вдалося просунутися у новій хвилі контрнаступу вздовж кордонів Харківської та Луганської областей, тривають серйозні бої за Лиман. Росіяни всерйоз обстрілюють населені пункти на Донбасі, а також намагаються затримати ЗСУ на південному напрямку фронту, що, втім, виходить досить посередньо.

Більше деталей про те, що відбувається на фронті, відкрили аналітики Інституту вивчення війни (США), надавши свіжі карти боїв в Україні. Зазначимо, що саме сьогодні, 23 вересня, окупанти планують провести псевдореферендуми у більшості тимчасово захоплених населених пунктів. Не сумніваємося, що українські захисники намагатимуться бути вельми ефективними "спостерігачами" за процесом "голосування".

Тим часом росіяни продовжують обстріли вздовж усієї лінії розмежування фронту в Україні, нервуючи не лише військових на передовій, а й жителів прифронтових міст та сіл. Особливо "гучно" все ще залишається в Донецькій та Луганській областях, де у росіян найбільше сил і укріпрайонів.

Карта боїв в Україні 23.09.2022

Харківщина та околиці

На Харківщині, найімовірніше, розпочався черговий етап українського контрнаступу. За попередню добу було зафіксовано низку бойових сутичок на кордоні Харківської та Луганської областей, ЗСУ відбили атаку окупантів на Куп’янськ. Цілком ймовірно, що нашим захисникам нарешті вдалося зламати російську оборону між Дворічною та річкою Оскіл, що ставить під загрозу всі російські позиції на сході.

Карта боїв у Харківській області 23.09.2022

Також тривають битви за Лиман, українським підрозділам вдалося прорватися в Рідкодубі та Карпівці, що за 20 км від Лимана. Є успіхи і в просуванні до Коров’ячого Яру, а також Дробишева. Росіяни у відповідь завдають артилерійських обстрілів по мирних селах та містах, сподіваючись десь влучити по позиціях українських військовослужбовців.

Донбас

Донецька область не припиняє бути зосередженням серйозних боїв українських захисників із окупантами. Лише за минулу добу ЗСУ вдалося відбити кілька атак на півдні від Бахмута — у Зайцевому та Відрадівці. Росіяни не залишають спроб прорвати цю лінію оборони, однак поки що особливих успіхів у них тут не спостерігається. Втім, не виключено, що східне передмістя Бахмута може бути залишене нашими захисниками після підриву мосту через річку Бахмутка.

Карта боїв на Донбасі 23.09.2022

Також росіяни продовжують атакувати під Авдіївкою та Донецьком і обстрілювати західні кордони Донеччини та схід Запорізької області. Крім цього ворог здійснив спробу штурмувати Новомихалівку, що розташована приблизно за 25 км від Донецька.

Південь України

На Херсонському напрямку, як і раніше, зберігається оперативне мовчання з боку ЗСУ. Особливої інформації щодо просування до конкретних населених пунктів немає, при цьому українська армія на південному фланзі регулярно знищує скупчення сил і техніки противника, б’є по військових базах, що залишилися, а також тримає під контролем основні переправи через річки.

Карти боїв на Херсонщині 23.09.2022

Лише за останню добу на повітря злетіли позиції росіян у Новій Каховці, Бериславі, а також деякі розташування їхніх військ, що знаходилися вздовж Дніпра. Цікаво, що було завдано ударів і по базі окупантів за 50 км від Херсона. Це додає постійного тиску на росіян, які тимчасово влаштувалися на Херсонщині.

На Запорізькому напрямку не проводяться додаткові наземні атаки, проте за останні кілька днів почастішали ракетні удари з боку росіян. Особливу "увагу" ворог приділяє Запоріжжю, яким за раз випускає до десятка ракет. Снаряди руйнують міську інфраструктуру та постійно тримають у напрузі мирне населення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україні може початися чергова хвиля настання російської армії. Деталі відкрили представники Головного управління розвідки.