Війна — день 212: ЗСУ продовжують поступово вичавлювати окупантів на сході України.

Оперативно про головне 23 вересня

росія веде повномасштабне вторгнення в Україну вже 212 днів. І веде його дуже невдало. Настільки, що російському диктатору путіну довелося оголосити "часткову" мобілізацію та набір 300 тисяч солдатів на війну з Україною, від чого самі росіяни, яким "світить" бути вбитими або покаліченими на чужій землі, зовсім не в захваті. При цьому існують цілком ґрунтовні підозри, що мобілізувати влада росії зібралася зовсім не заявлену чисельність, а набагато більше — мільйон. При цьому і українські, і іноземні військові аналітики вважають, що мобілізація та відправка на фронт "мобіків" не дасть росії очікуваного результату. Тим часом ЗСУ продовжують поступове витіснення ворогів із української землі, а західні союзники України передають ЗСУ таке необхідне їм озброєння.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 23 вересня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

00:15 Окупанти випустили по Запоріжжю 10 ракет.

00:00 Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі закликав усі країни світу відкинути російський фарс і відмовитися визнавати будь-які результати фіктивних референдумів на суверенній території України, які не мають жодних юридичних підстав.

Про те, що відбувалося 20 вересня, можна прочитати у трансляції: "Війна — день 209: ЗСУ видавлюють росіян з української землі, окупанти мстять обстрілами міст".

Нагадаємо, інформація за 21 вересня доступна у зведенні: "Війна — день 210: росія готує "референдуми" через провали на фронті, звернення путіна".

З даними за 22 вересня можна ознайомитись у матеріалі: "Війна — день 211: ЗСУ б’ють окупантів на фронті, визволення героїв Азовсталі".