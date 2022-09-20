Війна — день 209: ЗСУ видавлюють росіян з української землі, окупанти мстять обстрілами міст

Оперативно про головне 20 вересня

Російське вторгнення в Україну триває вже 209 днів. ЗСУ поступово видавлюють окупантів із території України. У відповідь на це російська армія здійснює обстріли як мирного населення, так і критичної інфраструктури, аж до атомних станцій.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 20 вересня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

1:00 Окупанти традиційно влаштували нічні обстріли. Повідомляється про вибухи у Нікополі та Харківській області

00:00 Минулої доби українськими зенітниками знищено штурмовик Су-25, крилату ракету Х-59 і 5 БПЛА російських окупантів, повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Нагадаємо, інформація за 17 вересня доступна у зведенні: "Війна — день 206: ЗСУ продовжують контрнаступ, а у звільнених містах знаходять масові поховання".

З даними за 18 вересня можна ознайомитися у матеріалі: "Війна — день 207: ЗСУ звільняють Україну, розкриваються нові звірства окупантів"

Про те, що відбувалося 19 вересня, можна прочитати у трансляції: "Війна — день 208: ЗСУ готуються до нового наступу, росіяни обстріляли АЕС".