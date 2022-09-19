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300 метрів від ядерного реактора: окупанти обстріляли ще одну АЕС

Автор
Юлія Рейтер Юлія Рейтер
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Автор
АЕС у місті Южноукраїнськ Новина оновлена 19 вересня 2022, 09:53
АЕС у місті Южноукраїнськ

У цей раз обстріл росіян прийшовся по електростанції на Миколаївщині

У понеділок, 19 вересня, близько 00:20 російські окупанти обстріляли промислову зону Південноукраїнської атомної електростанції в місті Южноукраїнськ Миколаївської області.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Енергоатома".

Потужний вибух стався всього в 300 метрах від найближчого ядерного реактора електростанції. Внаслідок цього відключився один з гідроагрегатів Олександрівської гідроелектростанції. Також пошкоджено будівлю АЕС та понад 100 вікон розбито. Три високовольтні лінії електропередачі відключилися.

Потерпілих серед персоналу електростанції немає, а всі три енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі.

Були опубліковані також деякі фотографії та відео наслідків обстрілу.

Вибух на території АЕС
АЕС, Южноукраїнськ, вибух, обстріл, війна
Фотографія вибуху на території АЕС
АЕС, Южноукраїнськ, вибух, обстріл, війна
Фотографія вибуху на території АЕС ближче

Вирва від нічного вибуху ворожої ракети у промисловій зоні має діаметр – 4 м, а глибину – 2 м.

АЕС, Южноукраїнськ, вибух, обстріл, війна
Вирва в промисловій зоні АЕС
АЕС, Южноукраїнськ, вибух, обстріл, війна
Місто Южноукраїнськ на карті

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Рада керівників МАГАТЕ ухвалила резолюцію, яка вимагає від російської федерації припинити окупацію ЗАЕС — росія може віднестися до цього серйозно, аби в подальшому отримати сертифікацію від організації.

Проте, нагадаємо, голова Комітету ВР з зовнішньої політики Олександр Мережко вважає, що МАГАТЕ не може вплинути на рішення росії щодо відведення військ з ядерного об'єкта.

Теги:
#Україна #Війна #Миколаївщина #Паес