300 метрів від ядерного реактора: окупанти обстріляли ще одну АЕС
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
У цей раз обстріл росіян прийшовся по електростанції на Миколаївщині
У понеділок, 19 вересня, близько 00:20 російські окупанти обстріляли промислову зону Південноукраїнської атомної електростанції в місті Южноукраїнськ Миколаївської області.
Про це повідомили в Telegram-каналі "Енергоатома".
Потужний вибух стався всього в 300 метрах від найближчого ядерного реактора електростанції. Внаслідок цього відключився один з гідроагрегатів Олександрівської гідроелектростанції. Також пошкоджено будівлю АЕС та понад 100 вікон розбито. Три високовольтні лінії електропередачі відключилися.
Потерпілих серед персоналу електростанції немає, а всі три енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі.
Були опубліковані також деякі фотографії та відео наслідків обстрілу.
Вирва від нічного вибуху ворожої ракети у промисловій зоні має діаметр – 4 м, а глибину – 2 м.
Як повідомляв "Телеграф" раніше, Рада керівників МАГАТЕ ухвалила резолюцію, яка вимагає від російської федерації припинити окупацію ЗАЕС — росія може віднестися до цього серйозно, аби в подальшому отримати сертифікацію від організації.
Проте, нагадаємо, голова Комітету ВР з зовнішньої політики Олександр Мережко вважає, що МАГАТЕ не може вплинути на рішення росії щодо відведення військ з ядерного об'єкта.