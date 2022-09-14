МАГАТЕ не може примусити рф відвести війська від ЗАЕС, — в Раді оцінили можливості натиснути на росію

Голова Комітету ВР з зовнішньої політики Олександр Мережко прокоментував ситуацію на дипломатичному фронті та новий тиск на путіна

Контрнаступальна операція Збройних Сил України в Харківській та інших областях України окрім паніки окупантів на полі бою спровокувала чималу знервованість кремля та політичних еліт рф. Дивне кількаденне мовчання офіційної москви під час успішного наступу ЗСУ на Харківщині підсилювалося бурлінням з ознаками зради та розпачу в середовищі пропутінських пропагандистів. Знову почали лунати заяви з-за "поребрика" про мирні перемовини. Очевидно, військовий удар української армії по рашистам спровокував неабиякий шок для путіна та його оточення. Проте ще й досі в політичній та дипломатичній площинах залишається кілька прогалин, які заважають Україні у повній мірі дотиснути москву.

Про поточну ситуацію на дипломатичному фронті та перспективи нових обмежень щодо росії Телеграфу розповів народний депутат з фракції "Слуга народу", голова Комітету Верховної Ради з зовнішньої політики Олександр Мережко.

— У росії заявили, що рф хоче скликати засідання Радбезу ООН, називаючи контрнаступ ЗСУ на сході України ніби-то незаконним, та вимагаючи повернути підбиту/захоплену окупаційну техніку. Про що цей сигнал свідчить — москва почала сильно нервувати?

— Контрнаступ ЗСУ не може бути "незаконним". Україна має повне право на індивідуальну самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН.

— Минулого тижня США заявили, що починають консультації стосовно реформування Ради безпеки ООН, щоб позбавити росію та будь-яку країну механізму вето та зловживання своїми повноваженнями як постійного члену Радбезу. Наскільки перспективні такі кроки з огляду на 8 років пустих балачок та численних заяв про "занепокоєння"?

— Реформа ООН, зокрема Ради Безпеки ООН є важливим питанням. Дуже добре, що США ініціює цей процес. Разом з тим поки що неясно, що конкретно буде запропоновано. Річ у тім, що спроби реформувати ООН тривали десятиліттями. Досі каменем спотикання було те, що згідно зі Статутом Організації Об'єднаних Націй, будь які зміни Статуту ООН вимагають згоди постійних членів Ради безпеки ООН, які, на жаль, схильні блокувати серйозні реформи і намагаються зберегти право вето.

— Яким дипломатичним шляхом може бути вихід із ситуації довкола Запорізької АЕС та які має МАГАТЕ інструменти впливу на росію?

— Єдиний правильний шлях — виведення російських військ з території ЗАЕС. Але росія навряд чи на це погодиться. На жаль, МАГАТЕ не має у цьому питанні серйозних важелів, які б змусили російські війська звільнити ЗАЕС.

— Раніше в ЗМІ від експертів часто лунала теза щодо путіна, що він розуміє тільки мову сили. Але війна триває в Україні вже 6 місяців, росія втратила вже більше 50 тис. вояків та тисячі одиниць техніки. Що не так з цим твердженням — експерти помилилися?

— Дійсно, росія розуміє лише мову сили і рахується лише з силою. Тому просто треба посилювати тиск на неї у вигляді санкцій. І надавати більше важкої зброї Україні.

— Які перспективи визнання росію країною-спонсором тероризму? Чи можуть партнери Києва пришвидшити цей процес та як саме?

— Спонсором тероризму Росію може визнати лише Держдепартамент, тобто по суті президент США. На жаль, поки що США не готові це зробити. Не зважаючи на це, треба намагатися далі переконувати їх.