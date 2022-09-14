МАГАТЭ не может заставить рф отвести войска от ЗАЭС, — в Раде оценили возможности надавить на россию

Председатель Комитета ВР по внешней политике Александр Мережко прокомментировал ситуацию на дипломатическом фронте и новое давление на путина

Контрнаступательная операция Вооруженных Сил Украины в Харьковской и других областях кроме паники оккупантов на поле боя спровоцировала немалую нервозность кремля и политических элит россии. Странное многодневное молчание официальной москвы во время успешного наступления ВСУ в Харьковской области усиливалось бурлением с признаками предательства и отчаяния в среде пропутинских пропагандистов. Снова начали раздаваться заявления из-за "поребрика" о мирных переговорах. Очевидно, военный удар украинской армии по рашистам спровоцировал шок для путина и его окружения. Однако до сих пор в политической и дипломатической плоскостях остается несколько пробелов, которые мешают Украине в полной мере дожать москву.

О текущей ситуации на дипломатическом фронте и перспективах новых ограничений для россии Телеграфу рассказал народный депутат из фракции "Слуга народа", председатель Комитета Верховной Рады по внешней политике Александр Мережко.

— В России заявили, что Россия хочет созвать заседание Совбеза ООН, называя контрнаступление ВСУ на востоке Украины якобы незаконным, и требуя вернуть подбитую/захваченную оккупационную технику. О чем этот сигнал свидетельствует – москва начала сильно нервничать?

— Контрнаступление ВСУ не может быть "незаконным". Украина имеет полное право на индивидуальную самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

— На прошлой неделе США заявили, что начинают консультации по реформированию Совбеза ООН, чтобы лишить россию и любую страну механизма вето и злоупотребления своими полномочиями как постоянного члена Совбеза. Насколько перспективны такие шаги, учитывая 8 лет пустых разговоров и многочисленных заявлений о "беспокойстве"?

— Реформа ООН, в частности Совета Безопасности ООН, является важным вопросом. Отлично, что США инициирует этот процесс. Вместе с тем пока неясно, что конкретно будет предложено. Дело в том, что попытки реформировать ООН продолжались десятилетиями. До сих пор камнем преткновения было то, что согласно Уставу Организации Объединенных Наций любые изменения Устава ООН требуют согласия постоянных членов Совета безопасности ООН, которые, к сожалению, склонны блокировать серьезные реформы и пытаются сохранить право вето.

— Каким дипломатическим путем может быть выход из ситуации вокруг Запорожской АЭС и какие инструменты влияния на россию есть у МАГАТЭ?

– Единственный правильный путь – вывод российских войск с территории ЗАЭС. Но россия вряд ли на это согласится. К сожалению, МАГАТЭ не имеет в этом вопросе серьезных рычагов, которые заставили бы российские войска освободить ЗАЭС.

— Раньше в СМИ от экспертов часто звучал тезис о путине, что он понимает только язык силы. Но война продолжается в Украине уже 6 месяцев, россия потеряла уже более 50 тыс. воинов и тысячи единиц техники. Что не так с этим утверждением – эксперты ошиблись?

— Действительно, россия понимает только язык силы и считается только с силой. Поэтому просто нужно усиливать давление на нее в виде санкций. И предоставлять больше тяжелого вооружения Украине.

— Какие перспективы признания россии страной-спонсором терроризма? Могут ли партнеры Киева ускорить этот процесс и как именно?

— Спонсором терроризма россию может признать только Госдепартамент, то есть, по сути, президент США. К сожалению, пока США не готовы это сделать. Несмотря на это, нужно стараться дальше убеждать их.